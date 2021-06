Saznajte: Koja je uloga vitamina D u očuvanju imuniteta?

Od davnina je poznat značaj vitamina D za dobro zdravlje. Njegova uloga u svakodnevnom životu ljudi je višestruka.

Vitamin D je neophodan našim kostima i mišićima. Paradentoza i druga oboljenja desni se javljaju usled nedostatka ovog vitamina. Ćesto se mogu javiti i umor, pospanost, digestivni problemi usled nepravilne apsorpcije masti, zatim prekomerna težina i komplikacije povezane sa gojaznošću, alergije i hipertenzija. Vitamin D takođe blagotvorno deluje na prostatu, dojke, pankreas … a posebno je interesantno da je i serotonin, hormone sreće, stimulisan u zavisnosti od nivoa vitamina D u krvi.

„Sunčev vitamin“

Neki lekari vitamin D zovu „sunčev vitamin“. To je zato što se on sintetiše u koži pod dejstvom ultraljubičastog zračenja, ali je neophodno da se izlažemo sunčevim zracima minimum 15 minuta tri puta nedeljno u vremenskom periodu od 10 – 15 h i to od maja do oktobra da bi se sintetisale dovoljne količine!

Namirnice bogate ovim vitaminom

Vitamin D možemo uneti i putem namirnica kao što su:

masna riba

meso

riblje ulje

mleko

koštunjavi plodovi

Međutim, da bi se unele potrebne količine vitamina D u organizam, potrebno je dnevno pojesti 28 – 30 jaja, popiti 2.5 – 3 litra mleka, pojesti 6 – 7.5 kg feta sira. Dakle, jasno je da je vitamin D neophodno uneti u organizam u obliku suplementa da bi zadovoljili normalne dnevne potrebe za ovim vitaminom.

To je naročito važno u ovo vreme pandemije, jer je poznata uloga vitamina D u očuvanju imuniteta.

Uticaj na imunitet

Vitamin D3 je od vitalnog značaja za odbrambeni sistem organizma, jer nas samo jak imunitet štiti od virusa i loših bakterija koje prete zdravlju. Naučna istraživanja su otkrila da T ćelije, koje su ključni nosilac imunog sistema, zavise prvenstveno od vitamina D koji podstiče njihovo aktiviranje.

Značaj ovog vitamina

Ukoliko je nivo vitamina D3 u organizmu nizak, T ćelije ostaju uspavane i ne uspevaju da se aktiviraju i odbrane organizam od infekcija. Tada bolest i slabost nastupaju u svom punom intenzitetu. Na taj način, vitamin D3 predstavlja jednog od najvažnijih aktivatora imunog sistema, pa samim tim i važan preduslov za odbranu od bolesti.

Autor: Pink.rs