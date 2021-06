Da li ste znali da postoji 7 vrsta poljubaca? Jedan je definitivno SVIMA omiljen!

Na osnovu toga kako nas neko ljubi, ali i gde, možemo da procenimo kakve su njegove namere. Otkrivamo vam sedam različitih tipova poljubaca na osnovu kojih možete sami da napravite procenu.

Poljubac u obraz

Ovaj poljubac šalje signal za odnos od prijateljskog do romantičnog. Ako vas neko poljubi u obraz na kraju dejta, to znači da je osoba uživala u vašem društvu. U slučaju da ste muškarac, žena će vam dati signal za ovaj poljubac tako što će blago okrenuti glavu u stranu. Ako neko pritom stavi ruku na vaš vrat ili ramena, to onda dodaje na značaju ovog gesta.

Poljubac blizu uha

Ovaj gest se smatra seksualnim jer su uši veoma osetljivi deo tela rezervisan za intimne partnere. Prijatelji tako ne ljube jedni druge, pa ako vas neko tu poljubi znajte da ste mu privlačni.

Eskimski poljubac

Ako niste znali, dodirivanje nečijeg nosa vašim smatra se eskimskim poljupcem i nije prijateljski gest. Pokazuje ozbiljnu privlačnost, veću od platonske i seksualne. Parovi koji su dugo u vezi ovo često rade kako bi pokazali svoju ljubav, ali ako vaš novi partner to radi znači da želi nešto ozbiljnije sa vama.

Francuski poljubac

Smatra se najseksualnijim gestom koji je rezervisan za ljude koji se privlače. Ovo ukazuje na bliskost i senzualnu intimnost. Ovako se ljubite sa nekim sa kim želite da imate nešto ozbiljnije, bilo emotivno ili fizički. Ne žurite sa ovakvim poljupcem, već pratite ritam vašeg partnera i signale koje vam on šalje.

Poljubac u čelo

Ovakav poljubac možete dobiti od vašeg prijatelja kada ste pod stresom i pokušava da vas uteši. Ali,ako vas ovako poljubi osoba koja vas je pre toga ljubila na neki intimniji način, ovo znači da se vaš odnos razvija u nešto dublje. Ovakav poljubac znači da je osoba zaštitnički nastrojena prema vama i da joj je stalo do vas.

Poljubac iznenađenja

Ako vas neko iznenada poljubi, to znači da se oseća prijatno sa vama. To ne radite sa nekim sa kim niste bliski. Spontani poljubac znači veliku pažnju i da ste toj osobi neodoljivo privlačni - ali on ne mora uvek da se završi vezom.

Nežan i dug poljubac

Potpuna suprotnost od francuskog poljupca, ovaj poljubac signalizira slatka i nežna osećanja. Ako vas partner ovako ljubi, to znači da oni žele da posvete vreme vama i da se osetite voljenim i poželjnim. Ovo radite samo sa nekim o kome dugo razmišljate i sa kim želite da uživate, a ne da žurite.

Ljudi se nikada ne ljube bez nekog značenja ili namere. Sada kada znate koja je razlika između poljubaca, možete da obratite pažnju na skrivene signale u vašem odnosu i da naučite više o svom partneru.

Autor: Pink.rs