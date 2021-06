Alkohol pravi haos u mladom organizmu: Doktorka objašnjava kako trovanje utiče na želudac i mozak

- Najgore što može da se dogodi kao posledica trovanja alkoholom je aspiraciona pneumonija, odnosno gušenje - kaže za Telegraf dr Slavica Divljaković - Niković.

Trovanje alkoholom je česta pojava u adolescentskom dobu. Alkohol je lako dostupan, cena mu je pristupačna, pa mladi za žurke, proslave i kraj školske godine posežu za ovom vrstom "zabave".

Međutim, koliko konzumiranje alkohola može da bude opasno govori i podatak da je 16 tinejdžera, od kojih je 10 bilo u nesvesti hospitalizovano na VMA posle žurke na Adi Ciganliji, a medicinske analize su pokazale da su imali alkohol u krvi.

- Ne može da se kaže tačno koliko je potrebno alkohola neko da popije da bi došlo do trovanja, jer to zavisi od pojedinca, situacije, a naravno i od toga šta se od alkohola konzumira - kaže za Telegraf dr Slavica Divljaković - Niković.

- Ključno je da se zna koji su alkohol pili. Ranije smo imali slučajeve trovanja metl alkoholom koji je toksičniji od etil alkohola. Ne reaguju svi isto na istu količinu alkohola koju unesu. Kod nekog će doći do trovanja alkoholom, a kod nekoga ne. Retko se dešava da trovanje bude masovno.

O tome kako se saniraju i leče posledice opijanja alkoholom dr Divljaković - Niković kaže:

- Alkohol se brzo resorbuje u organizmu. Najveća koncentracija u krvi postiže se oko 40 minuta nakon konzumiranja. Ukoliko je pacijent u besvesnom stanju, prva pomoć mu se ukazuje tako što se okreće na bok. Pošto oni u tom stanju često povraćaju, tako se sprečava aspiracija, odnosno gušenje sadržajem.

Terapija, navodi doktorka, zavisi od vrste alokohola kojim je trovanje izazvano.

- Kod trovanja etil alkoholom naizmenično se daju infuzijom glukoza i fiziološki rastvor. Alkohol deluje na mozak i oštećuje ga, pa se u tom slučaju daje tiamin u infuziji. U slučaju izražene uznemirenosti moguća je i primena benzodiazepina - objašnjava dr Divljaković- Niković.

O tome kakve posledice može da izazove trovanje alkoholom naša sagovornica kaže:

- Najgore što može da se dogodi kao posledica trovanja alkoholom je aspiraciona pneumonija, odnosno gušenje sadržajem koji pacijent povrati. To može da dovede i do smrtnog ishoda. Verovatno ste čuli da kažu "bio je pijan, pa se ugušio u snu"; to je zapravo gušenje koje je izazvano uvlačenjem sadržaja koji su povratili.

Doktorka navodi da je u slučaju trovanja metil alkoholom lečenje drugačije - tada se primenjuje terapija etil alkoholom. Ona, takođe, ističe da se konzumacija alkohola naročito ne preporučuje na visokim temperaturama, jer tada do opijanja dolazi mnogo brže.