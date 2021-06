Šta se dešava u našem organizmu kad preskočimo doručak?

Preskakanje prvog obroka u danu se posebno odražava na zdravlje žena.

Lekari smatraju da je doručak najvažni obrok u danu, da on treba da bude najkaloričniji kako bi obezbedio energiju za ceo dan. Američki naučnici su objasnili šta se dešava u telu ako preskočimo prvi i najvažniji obrok.

Stručnjaci ukazuju da on direktno utiče na zdravlje, a da ukoliko ga preskočite tokom celog dana ćete imati loše raspoloženje, moguće su bolesti srca i celodnevni manjak energije.

Osim navedenog moguće su i sledeće komplikacije:

Višak kilograma

Nemojte da vas zavara činjenica da ako preskočite obrok, imaćete manje kilograma. To zaista nije istina, već vi kada doručak preskočite tokom dana, kada obedujete, vi se „natrpate“ hranom i nadoknadite doručak. Uz to ti zabetonirate želudac i on sporije vari namirnice.

Depresija

Loše raspoloženje vas može pratiti kada okasnite ili u potpunosti preskočite doručak. Tokom dana ćete biti promenljivog raspoloženja, a studija je pokazala da ako preskačete doručak vrlo lako možete upasti u depresivno raspoloženje.

Koncentracija

Preskakanje obroka u velikoj meri može doprineti vašoj efikasnosti u poslu i uopšte vašoj koncentraciji.

Kiselina

Izostajanje doručka može da dovede do problema sa varenjem i kiselinom, a uz to vuče i tegobe vezane za gorušicu i problem sa probavom.

Vrtoglavica

Ukoliko ne doručkujete može se desiti da tokom dana budete skloni vrtoglavici, glavobolji i migrenama.

Bolesti srca

Naučnici smatraju da ukoliko preskačete prvi obrok, vi zapravo dovodite svoje zdravlje u pitanje, a možete doprineti i razvoju srčanih oboljenja.

Loš zadah

Osobe koje ne doručkuju mogu imati veću verovatnoću za problem a zadahom. Mnogi toga nisu svesni, a bakterije koje doprinose lošem zadahu će se zadržati u ustima ako ništa ne pojedete.

Menstruacija

Neredovni i problematični ciklusi mogu biti povezani sa preskakanjem glavnog obroka, a osim toga možete imati i jače grčeve i bolove kada ciklus nastupi.

