NUMEROLOG OTKRIO: U julu sve ide NA PREPAD, spremite se da budete ŠOKIRANI narednim događajima, biće PSIHIČKI TEŠKO

Pred nama je novi mesec. Jul u broju (7), godina je u broju (5) tako da nam je jul u broju (3). ⁣ Jul koji je u broju 7 predstavlja bunt, stres, rizike. Sve nove i najmodernije stvari. Broj 7 se takođe vezuje i za intuiciju, za sve neobično, ekcentrično, originalno, autentično, genijalno i revolucionarno. ⁣

Već na samom početku možemo uvideti jedan zanimljiv i interesantan mesec.⁣

Brojem 7 vlada planeta Uran - u astrologiji vezuje se za horoskopski znak Vodoliju. Ključna reč ovog meseca je "sloboda" koja se dostiže kroz ideju jednakosti i solidarnosti. Ovaj mesec će izuzetno biti bitan za kolektiv ali i za vas kao pojednice u smislu nekih bitnih događaja u vašem životu.⁣

U julu nema ništa polako. Sve ide brzo. Na prepad. Na šok! ⁣

Sam mesec u broju 7-ce donosi energiju koja može biti užurbana, naopaka, zanimljiva a sa druge strane energija koja može da eksplodira. Sasvim sa siguran da će ovog meseca doći do neočekivanih zemljotresa, do iznenadnih otkaza na poslu kao i do iznenadnog gubitka novca. Ulični protesti u svetu su mogući. Političke grupe želeće promene, kolektiv i društvo izraziće bunt.

Takođe, očekujte brojne nesporazume među prijateljima, komšijama, kumovima i poslovnim kolegama. Preispitivanja su neminovna, želećemo promenu, uletaćemo u rizik. Budite ovog meseca oprezni u saobraću, ne jurcajte nego prilagodine brzinu. ⁣

Zdravstveno, problemi sa cirkulacijom, nervozom i napetošču. Kod nekih i problemi sa hormonima. Savet: rekreacija, boravak u prirodi na vazduhu. Šetnja, plivanje, vožnja biciklom.⁣

Koliko god ovaj mesec bio na neki način za neke psihički težak, uz toleranciju ćemo sve lako prevazići i imaćemo šansu da prebrodimo probleme i izazove, na bolji i jednostavniji način. ⁣

Pošto je Jul na globalu u broju 3-ke on će svakako dati i srećne okolnosti. Jul je odličan za poslove vezane sa inostranstvom kao i da se zaradi veliki novac. Svi vi koji radite on-line, preko društvenih mreža, frilenseri, poslovi vezani za elektroniku, očekujte širenje posla. Sreća i uspeh za vas će biti naglašeni.⁣

Ovo je meces koji će zasigurno dati mnogo više putovanja nego prethodni meseci. Sedmice je avion i eto nama lepih vesti kada je avio-saobraćaj u pitanju. Avio kopmanije od ovog meseca počinju normalno i još jače da rade. Očekujte više otvorenih letova ka različitim destinacijama. Sa druge strane mesec u kojem će mnogi iznenada upoznati svog emotivnog partnera, ući u vezu ili brak.

Sveobuhvatna tema ovoga mesec traži istinsku-pravu sreću, radost i smisao života.

"Ne radite ono što morate već radite ono što volite."

Neka moto ovog meseca bude: "Pronađite načine da se osećate dobro". Šta god to vama značilo. Možda su vam potrebne duge šetnje (bez vašeg mobilnog telefona), možda vam je potrebno da se smejete sa prijateljima…

U krajnjem slučaju možda vam samo treba samoća i vazduh da dišete.

Neka vam bude do zabave i smeha svakog dana, zagrlite svoje unutrašnje dete. I što je najvažnije - oslobodite se lažnog uverenja da uspeh dolazi samo iz svakodnevnog rada, i umesto toga odlučite da verujete da gde god je sreća tu je i obilje. Ne zaboravite na sebe i svoje potrebe. Uzmite predah i odmor, kako bi bolje razumeli sebe. Zaboravite barem na kratko, na sve brige i probleme. I ne zaboravite da slušajte svoju intuiciju.

Dobro došli u jul!

