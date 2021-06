PAŽNJA! BEZ OVOGA NE KREĆITE NA PUT: BULARDI® ZA VAŠ BEZBRIŽAN STOMAK!

Ovo morate pročitati!

Posle pandemijske godine koja nas je lišila putovanja i bezbrižnih dana na moru, banji ili planini, sezona godišnjih odmora konačno je pred nama! Ako krećete na putovanje, osim uobičajenih lekova za prvu pomoć, obavezno ponesite i dobar probiotski preparat. Može vam zatrebati za uspostavljanje ravnoteže crevne flore, koja se poremeti najčešće usled promene lokalne sredine, drugačijeg sastava vode i primenom novih namirnica, čak i kada su one zdravstveno ispravne. Ovo se objašnjava činjenicom da lokalna hrana i voda mogu sadržati dopuštene količine mikroorganizama uobičajenih za to područje, na koje je lokalno stanovništvo otporno, ali turistima mogu stvarati mnogobrojne probleme. Putnička dijareja se upravo iz ovih razloga, javlja kod 20-50% putnika, bez obzira na to na koju destinaciju odlaze.

Da ne biste bili među 20 miliona ljudi koje tokom godine širom sveta pogađa putnička dijareja, razgovarali smo sa mr sci dr Tatjanom Cvejić Pašić, načelnicom odeljenja hepatologije III, Klinike za gastroenterologiju Kliničkog centra Srbije.

- Ranije se putnička dijareja uglavnom javljala kod turista koji odlaze u regione Bliskog istoka, Azije i Afrike, ali je danas sve češća i kod putnika koji letuju u zemljama regiona, poput Crne Gore, Grčke, Turske, Bugarske i Hrvatske…, gde će i ove godine otići najveći broj naših turista, ističe dr Cvejić Pašić.

Putnička dijareja je zapravo gastrointestinalna bolest. Uzročnici putničke dijareje su bakterije, virusi ili paraziti.

Putnička dijareja je praćena nadimanjem, mučninom, grčevima u stomaku i vodenastim stolicama, a tegobe se obično javljaju tokom prvih dana putovanja, ali se proliv može pojaviti u bilo koje vreme tokom puta, pa čak i do mesec dana po povratku sa letovanja.

Dr Cvejić Pašić ističe da su i muškarci i žene podjednako u opasnosti od dobijanja putničke dijareje. U većoj opasnosti su osobe sa poremećajima imunog sistema, osobe sa dijabetesom i drugim hroničnim bolestima, ljudi sa stomačnim poremećajima, ali prvenstveno deca, koja su po tom pitanju mnogo osetljivija od odraslih.

Probiotski preparati su veoma važni u preventivnom smislu, jer predstavljaju prvu liniju odbrane od svih patogenih činilaca u crevnom traktu. Pre primene nekog probiotskog proizvoda, obavezno pročitajte uputstvo, jer nisu svi probiotski preparati isti, a samo njihovom nadmoćnom dominacijom nad različitim patogenima, uspostavlja se crevna ravnoteža i sprečava mogućnost pojave raznih bolesti.

Bulardi® u svom sastavu ima 5 milijardi ćelija probiotske kvasnice Saccharomyces boulardii. Prednosti kvasnice u odnosu na probiotske bakterije su višestruke i ogledaju se pre svega u mehanizmu njenog delovanja u crevima. Zahvaljujući veličini svoje ćelije, Saccharomyces boulardii poput sunđera upija i vezuje za sebe sve patogene i izbacuje ih iz organizma. Ne vrši kolonizaciju digestivnog trakta, samim tim ne narušava normalnu crevnu floru. Deluje u crevima najviše još 3 do 6 dana po prestanku uzimanja, nakon čega se fecesom u potpunosti odstranjuje iz organizma. Upravo zbog svog jedinstvenog mehanizma delovanja, pogodan je za primenu kod dijareja različitih indikacija, ne samo kod putničke. Bulardi® je prvi izbor i kod akutne infektivne i antibiotske dijareje, jer je kao gljivica otporan na delovanje antibiotika, pa se može uzimati u isto vreme sa njiim, što nije slučaj kod drugih probiotskih preparata.

Da bi se sprečila pojava putničke dijareje savetuje se preventivno uzimanje 1 kapsule dnevno 5 dana pre puta i sve vreme trajanja putovanja, i za decu i za odrasle.

Pošto u našim apotekama ima preko 100 različitih probiotskih preparata, dr Cvejić Pašić ističe da nije svejedno koji ćete odabrati.

Probiotski preparati sadrže žive mikroorganizme i oni su osetljivi na ambijentalne uslove, zato im je i potrebna dodatna zaštita.

Posebno a-tech pakovanje u vidu kesice sa inertnim gasom u koju je upakovan svaki blister, štiti probiotsku gljivicu od ekstremnih ambijentalnih uslova tokom leta, i garantuje efikasnost preparata sve do kraja roka upotrebe. Zato prilikom kupovine obratite pažnju da to bude preparat koji ima i unutrašnje i spoljašnje pakovanje jer je to jedini način na koji preparat može da sačuva svoju efikasnost i bezbednost. Kvalitetan probiotski preparat zato na spoljašnjem pakovanju ima naznačen broj probiotskih ćelija, koji se izražava u CFU, i to u momentu isteka roka koji obično iznosi 2 godine, a ne samo u momentu pakovanja.

Samo pravilnim izborom probiotskog preparata možete postići da vam jedini suvenir koji donesete s puta ne bude putnička dijareja, a da plažu vidite samo sa terase apartmana.

Za nezaboravno i bezbrižno letovanje cele porodice, gde god da putujete, neka obavezni deo vaše putne apoteke bude Bulardi®, zaključuje dr Cvejić Pašić.

Autor: pink.rs