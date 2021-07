Nakon sek*a radite ove stvari i vaša ​ljubav​ biće ​jača

Ako odlučite da unesete promene i spontanost u vaš odnos, računajte na još više strasti, tvrdi Džes O’Rajli, doktor seksolog.

Kako biste povećali strasti i bolje se povezali sa partnerom nakon seksa, sledite ove savete.

Izmasirajte partnera/ku

Mnogi koriste masažu kako bi što pre stigli do glavnog čina, ali do jake intimnosti možete stići i masažom nakon seksa. To je prilika da se vaš partner oseća posebno i voljeno jer zna da to radite samo kako bi mu ugodili.

Uživajte zajedno u hraniKo kaže da večeru morate jesti potpuno obučeni? Postoji nešto posebno kada se hrana deli ispod posteljine i može vašu intimnost da odvede na viši nivo.

Čitajte jedno drugom omiljeno štivo

Sve više parova potvrđuje da deljenje knjiga i čitanje u paru pomaže u jačanju vezu. Takođe, imate zajedničku temu za diskusiju, a to pomaže razvoju intimnosti u velikom procentu.

Vežbajte u paru

Studije su do sada otkrile da parovi koji zajedno vežbaju, uspevaju u održavanju telesne kondicije. Osim toga, partneri koji zajedno vežbaju, imaju i bolji seksualni život.

Pripremite kupku

Šta je prijatnije posle vrelog seksa od kupke? Osim što ćete provesti više vremena sa partnerom, ti će vam trenuci dozvoliti da se još više otvorite i povežete.

Budite malo odvažniji

Nazovite partnera/ku tokom dana i recite mu da ste imali „vruće“ fantazije o njemu/njoj. Opišite ih s puno seksi detalja. Takođe, nije na odmet reći kako vam je on ili ona tako seksi.

Slavite svoju ljubav

Učinite nešto simbolično čime ćete „obeležiti“ svoju ljubav. Na primer, zajedno sastavite plakat sa zajedničkim fotografijama za zid ili zajedno odaberite kompilaciju „vaših“ zajedničkih pesama… I ovo održava plamen ljubavi u životu.

