DR ALEKSANDRA DAMJANOVIĆ – “VEĆ POSLE 3 DANA SAM OSETILA NAPREDAK”!

Svi oni koji nas prate duže vreme su verovatno upoznali našu dr Aleksandru Damjanović.

Za sve one koji su novi i koji su uz nas od skoro, dr Aleksandra Damjanović je psihijatar/psihoterapeut. Sa njom se svake srede možete družiti u live uključenju na našem Herbafast instagram i facebook profilu. Pričamo o važnim temama, a dr Aleksandra se u svakom live uključenju trudi da vam da najbolje savete i preporuke iz prakse koje možete odmah primeniti kako biste krenuli da menjate svoje navike i uz njih na jedan zdrav način dođete i do željenih rezultata.

Dr Aleksandra sa vama deli iskustva i savete iz prakse, ali ono što je važno jeste da deli sa vama i njeno lično iskustvo. Zajedno sa vama, ona je odlučila da započne svoj put promene i ostvarenje svog cilja i to uz promenu navika i Herbafast proizvode. Svoje iskustvo deli u narednim redovima sa vama.

Kako ste Vi krenuli da koristite Herbafast proizvode?

U trenutku kad sam dobila poziv za snimanje lajva na temu poremećaja ishrane i sama sam bila poremećena u ishrani (smeh). Imala sam deset kilograma više nego sada, stalno sam bila gladna, često sam jela, često više nego što treba i stalno sam bila umorna. Sve sam znala kako treba ali nisam imala volje i snage da to primenim. To često čujem i u svojoj ordinaciji. Ljudi koji imaju neki od poremećaja ishrane znaju sve o dijetama i kako funkcionišu. Međutim, često ne znamo glavnu stvar a to je da na skidanje kilograma treba gledati dugoročno i kao na trajnu promenu a ne kao trenutni cilj pre novog gojenja.

Šta je bio Vaš motiv za promenu?

Poziv za lajv sam iskoristila da me motiviše, a cilj mi je bio dugoročan gubitak kilograma, što bi deca rekla – zauvek (smeh). Želela sam sebe da stavim u eksperiment i krenula sam na svoj put promene (namerno izbegavam reč dijeta) dan nakon prvog lajva. S obzirom da sam to javno najavila, nije bilo odustajanja. Popila sam ujutru dve kapsule Herbafast detoxa, i sa spiskom zdrave hrane krenula u kupovinu. Pre toga sam se psihički pripremila, imala sam čvrstu odluku i plan.

Rešila sam da izbacim slatko (čak i voće na mesec dana), hleb i testenine, kako bih pomogla svom telu da ne oseća glad zbog skokova insulina. Jela sam ono što moram da spremim sama, bez dodatih šećera, aroma, aditiva, bez polupripremljene hrane za mikrotalasnu, znači meso, jaja i povrće na sto načina. Mlečne proizvode nisam bila spremna da izbacim jer ih volim. Nisam gladovala, jela sam kad sam gladna i količinu koja me zasiti. Pre ručka i večere sam pila po kesicu vlakana.

Kad su stigli prvi rezultati?

Već posle tri dana sam osetila prvi napredak. Osećala sam se lakše, nestali su otoci na licu i prstima i lakše sam zakopčavala dugme na pantalonama. Nakon kratkotrajne glavobolje zbog odsustva šećera, osetila sam priliv energije i dobrog raspoloženja. Glad između obroka skoro da više nije postojala, a i obroke sam jedva uspevala da pojedem nakon vlakana. Kilogrami su počeli da se smanjuju.

Često pričate o navikama. Koje ste navike Vi promenili?

Kako jedna promena u navikama vuče drugu, krenula sam da šetam. Imam prijateljicu koja je sa mnom išla u duge šetnje u kojima smo uživale pričajući na razne teme, umesto da sedimo u kafiću. Počela sam svima da zakazujem viđanje u šetnji. Kad bih došla iz šetnje, puna endorfina, nisam jela kasno kaloričnu hranu, jer nisam osećala potrebu. Ako bih bila gladna, napravila bih salatu od svežeg povrća i stavila nekoliko većih pečuraka u mikrotalasnu.

Večerala sam sve ranije tako da sam praznog stomaka tonula u zdraviji san i bolje spavala. Budila sam se odmornija, zadovoljno sam pratila promene na vagi, ulazila u haljine koje su sada mogle da se zakopčaju. Moja žudnja više nije bila usmerena na začinjenu i kaloričnu hranu već na novo lice u ogledalu, osecaj zdrave popunjenosti u stomaku nakon obroka, lakoću pri pokretu, novu volju i osećaj da mogu sve.

Šta ste još od naših proizvoda koristili?

Posle detoksa uzimala sam Herbafast Lady kapsule, takođe sa vlaknima pre ručka i večere. To je na mene delovalo tako da sam jedva uspevala da pojedem planirani obrok. I nakon Lady kapsula, Avantgarde kapsule. Za mesec dana je otišlo pet kilograma i onda sam samo nastavila sa svojim obrocima. S obzirom da nije bilo brze hrane pune šećera i brašna, nije bilo ni skokova insulina i gladi, moj pankreas je bio umiren, nisam jela između obroka i sve je počelo da se vraća u normalu.

Kakvi su komentari koje dobijate?

Kažu mi često: “pa ti nisi smršala od Herbafasta, ti si sve izbacila.” Ja se onda nasmejem i kažem: “pa izbacite i vi (smeh)”. Prvo, nisam izbacila sve već samo šećer i brašno a drugo, probala sam mnogo puta to da izbacim u poslednje vreme pa nisam uspela. Ono gde je meni Herbafast mnogo pomogao je to što su nestali napadi gladi. Olakšao mi je da sprovedem svoj plan zdrave ishrane. To nisu kesice koje zamenjuju obroke, a to je mnogo važno!

Ne možemo da se hranimo proteinskim kesicama, jer i ako se uspešno i brzo gube kilogrami, vrlo brzo se iscrpljen organizam vraća starim navikama i ide u novi krug prejedanja. Herbafast vlakna samo popune želudac i vi posle pola sata pojedete svoj normalan zdrav obrok u kome su meso, povrće, salata. Tako stvarate nove navike i kad isključite Herbafast, ostaju vam vaši zdravi obroci. To je put ka trajnoj promeni. To je ono što nam je potrebno.

