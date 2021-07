Devojka roditeljima poslala selfi s letovanja, a tata odmah primetio NEŠTO ČUDNO! Vidite li šta je na fotografiji?

Sezona je letovanja i godišnjih odmora, a mnogi će svoje doživljaje i ove godine snimiti i podeliti s prijateljima i porodicom. Ali da moderna tehnologija može dovesti i do problema i neugodnih situacija, pokazalo se na primeru jednog mladog para.

Devojka po imenu Kelsi, 22-godišnja medicinska radnica, poslala je svojim roditeljima selfi s letovanja u Turskoj na koje je otišla sa svojim dečkom Eliotom, ali nije primetila šta se sve vidi na fotografiji.

Naime, nakon što je poslala fotografiju iz hotelske sobe svojim roditeljima, mama joj je napisala: „Lepa bočica Durexa …“. Reč je o lubrikantu s ukusom jagode koji je par imao u sobi.

Neprijatna situacija poput ove uvek ostavlja neželjene uspomene, a u pokušaju da se izvuče, Kelsi je majci napisala da je reč o kremi za koleno koju koristi njen dečko. Ipak, čini se da roditelji prate trendove i proizvode koji se mogu naći na tržištu pa je majka odgovorila: „Tata je zumirao fotografiju“, uz nekoliko smajlića.

sorry dad. Will not be sending more holiday pics in a hurry x pic.twitter.com/pkdXa99znR