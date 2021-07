Kupio bosiljak u supermarketu, nakon dve godine izraslo je ČUDOVIŠTE! Svi se UPLAŠILI, a onda mu čestitali (FOTO)

Mnogi ljudi reći će da im sveži začini u saksiji, poput žalfije, nane ili sličnih traju nekoliko nedelja i onda uvenu, ali jedan momak ima suprotni „problem“ – ponosni je vlasnik bosiljka koji je za dve godine narastao u veliku biljku.

Fotografiju svog “ljubimca“ podelio je na Tviteru, i prikupio više od 40.000 lajkova, ali i veliki broj fanova – ljudi su jednostavno oduševljeni njegovom začinskom biljkom.

Happy one year anniversary to the 60p Morrisons basil my flatmate innocently bought when we moved in. To anyone who has ever killed a supermarket herb plant: I’m afraid yours died so that our basil overlord could reign supreme pic.twitter.com/xJj2jBeUjD