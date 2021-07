Zvuči neverovatno, ali DELUJE! Kada ste gladni, samo pomirišite OVO i smršaćete

Kada je potrebno izgubiti onih par kilograma viška da bismo se osećali baš savršeno u svojoj koži, mnogi pribegavaju raznim strategijama.

Sigurno da su izbalansirana ishrana i fizička aktivnost dobri načini mršavljenja, ali sada su naučnici došli do još jedne efikasne opcije koja ne podrazumeva nikakva odricanja ili znojenje. Naime, samo udisanje određenih nota mirisa kada se oseti glad može dovesti do gubitka kilograma.

U istraživanju (objavljenom u publikaciji Journal of Neurological and Orthopaedic Surgery) koje je trajalo šest meseci, učestvovalo je 3000 gojaznih ispitanika koji su podvrgnuti inhalaciji raznih mirisa kada bi osetili glad. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi može li miris suzbiti osećaj gladi, a naučnici su to uspeli i da dokažu. Naime, ispitanici koji su se inhalirali gubili su mesečno u proseku oko dva kilograma, a među najefikasnijim mirisima izdvojili su se oni jabuke i mente!

Naime, mirisi nadražuju organ koji prenosi signale iz nosa u mozak kako bi ukazao na sitost. Kada mozak dobije takvu poruku, u telu oslobađa hormone koji signalizuju da je vreme za pretanak jedenja. Mirisi tako na ovaj zaobilazni način potiskuju apetit što umanjuje verovatnoću da ćemo se prejesti.

Postoje i druga obećavajuća istraživanja koja pretpostavljaju da mirisi mogu uticati na gubitak kilograma regulišući skladištenje masti i održavajući optimalnu brzinu rada metabolizma, prenosi Miss7.