SUPER TRIKOVI ZA MRŠAVLJENJE: Potrošite kalorije bez vežbanja i odlaska u teretanu

Trošenje kalorija nije jednostavan proces. Iako ništa ne može nadmašiti trening, postoje mnoštvo stvari koje vam mogu pomoći da sagorite kalorije bez većeg fizičkog napora.

Žvakaća guma podstiče sitost. Takođe, ona stimuliše vaš metabolizam.

Dišite iz dijafragme

Disanje iz dijafragme ili trbušno disanje zahvata želudac, dijafragmu i trbušne mišiće i efikasnije puni pluća vazduhom. To pomaže da se poboljša plućna funkcija, a povoljno utiče na krvni pritisak i puls.

Naspavajte se

Dobar san poboljšava raspoloženje, odmara vas i pomaže u detoksikaciji i oporavku mišića nakon intenzivnog treninga. Duboki san sagoreva kalorije i održava naš metabolizam zdravim.

Smejte se

Često se govori da je smeh najbolji lek, a da li znate da i on sagoreva kalorije? Studija objavljena u časopisu International Journal of Obesity pokazala je da "istinski smeh", poput smeha tokom zabavnog filma, može povećati ubrzati metabolizam za 10 do 20 posto.

Ohladite vodu pre nego što je popijete

Pijenje vode održava ljude hidriranima i stimuliše metabolizam. Takođe, on podstiče sagorevanje kalorija. Prema studiji iz 2003., pijenje hladne vode podstiče rad metabolizma, koji zagrevanjem vode u telu troši dodatne kalorije.

Kad se osvežite hladnom vodom, interno je zagrevate do telesne temperature, što može povećati brzinu metabolizma i do 40 posto. Druga istraživanja pokazala su da pijenje pola litre hladne vode može pomoći u sagorevanju između 24 i 30 posto više kalorija u prvih 90 minuta.

Okupajte se

Uživanje u vrućoj kupki puno je više od pukog opuštanja. Studija iz 2018. otkrila je da vruća kupka poboljšava cirkulaciju i transport kiseonika i hranjivih sastojaka kroz telo, olakšavajući uklanjanje metaboličkog otpada. Proces je poznat pod nazivom pasivno zagrevanje i pruža slične prednosti kao i vežbanje, piše Klix.ba

Posetite saunu

Osim tople kupke, i sauna može pomoći da izgubite kilograme. Studija iz 2019. godine dokazala je da 60-minutni boravak u sauni može pomoći u skidanju 0.65 kilograma, dok ponovljene 10-minutne sesije smanjuju i visceralne masnoće.

Istuširajte se hladnom vodom

Još jedan način da podstaknete svoj limfni sistem je ispiranje hladnom vodom nakon tuširanja, kupke ili saune. Prema studiji objavljenoj 2014. godine u prestižnom časopisu PLOS One, izlaganje hladnoći može vam pomoći smanjite masnoću i povećati brzinu metabolizma, jer pojačava endorfine, smanjuje upalu, daje va energiju i umiruje bolne ili premorene mišiće. Dovoljno je da pod hladnom vodom provedete 60 do 90 sekundi.