Da li ste u tajnoj ili zabranjenoj vezi…?

Svako ko je ikada imao zabranjenu vezu ili tajnu ljubav zna da takva kombinacija može biti i uzbudljiva i iscrpljujuća, sve u zavisnosti od razloga koji vam je primaran za održavanje takve vrste veze, i okidača zbog kojeg ste “pali” na datog partnera. Održavanje takvog odnosa takođe može biti komplikovano i izazovno – a to nije baš sjajan recept za dugoročni uspeh.

Tajne, tajne…

Skrivene romanse su izazovne zbog tajne prirode takvih odnosa. Neki prikriveni ljubavnici izbegavaju da se ikad viđaju u javnosti, dok drugi izlaze zajedno, ali tvrde da su „samo prijatelji.“ U oba slučaja, prava priroda takvih odnosa često je pod znakom pitanja. Ali relevantno pitanje je uvek tu: mogu li skrivene veze opstati - i uspeti?

Jedan očigledan odgovor ima veze sa razlogom zbog kojeg partneri čuvaju tajnu veze. Parovi koji nisu verni trebali bi biti opravdano pesimistični u pogledu svoje budućnosti. S druge strane, pojedinci koji kriju veze iz razloga da bi umanjili rodbinske tračeve ili znatiželju na radnom mestu , mogu imati veću verovatnoću uspeha u održanju takve veze.

Međutim, svi se možemo odnositi na jedan od najvećih izazova tajnih veza: poteškoće u samom njihovom održavanju. Vreme, nevolje i taktike neophodni da bi se romansa držala pod velom tajne, samo su neki od razloga što su mnoge takve veze na kraju neuspešne. Ali istraživanje pokazuje da postoje i drugi razlozi zbog kojih se ovakve veze ne preporučuju .

Poteškoće pri tajnom ljubavisanju

Autori Craig A. Foster i dr. (2010) u članku pod nazivom „Jesu li tajni odnosi vreli ili ne?“ ispitivali su povezanost između tajnovitosti i trajanja veze. Prethodna istraživanja su istakla da tajnovitost povećava zadovoljstvo u takvoj vezi povećanjem opsesivne preokupacije ljubavnim partnerom. Međutim, novija istraživanja su pokazala da tajnost ipak potkopava romantične veze, jer je opterećujuća.

U pokušaju da objasne ove sukobljene rezultate i utvrde da li je tajna romansa, po njihovim rečima, „primamljiva ili odbojna“, Foster je ispitao ovaj problem koristeći internetski uzorak od 564 lica. Predviđeno je da će romantična tajna veza biti od koristi novim vezama, ali će opteretiti starije veze. Rezultati su, međutim, pokazali da je tajna veza negativno uticala na sve veze. Uprkos popularnoj stereotipnoj privlačnosti u vezi tajne romantike i drame koju ovi odnosi nose, tajnovitost je očigledno doživljena kao opterećujuća tokom svih faza veze.

Neki od komplikovanih faktora koje su iskusili učesnici u skrivenim vezama, a koje su primetili autori uključuju obmanu i relacijske troškove koji su uključeni u tajne veze, kao i nedostatak socijalne podrške.

Tajne mogu sabotirati emocionalno i fizičko zdravlje

Druga istraživanja opisuju potencijalno negativan uticaj prikrivenih odnosa na relacijsko blagostanje, pa čak i na fizičko zdravlje.

Justin J. Lehmiller (2009) ispitao je uticaj tajnovitosti na dobrobit veze. Bazirajući se na prethodnim nalazima da održavanje skrivene veze od drugih ljudi predviđa niži kvalitet iste, pokušao je da ispita potencijalni uticaj prikrivanja odnosa na lično zdravlje i relativnu posvećenost partneru.

Otkrio je da je veća tajnovitost povezana s manjom relativnom posvećenošću, smanjenim samopoštovanjem i većim brojem posledica po zdravlje. Takođe je otkrio da tajna veza ograničava psihološku bliskost, koja podriva relativnu predanost i ugrožava lično zdravlje simptomima negativnog uticaja, kao što su strah i nervoza. Shodno tome, napominje se da tajne veze mogu signalizirati štetne posledice za oba partnera, kao i za sam odnos.

Kako tačno relativna tajnost negativno utiče na posvećenost u vezi? Lehmiller objašnjava da, iako se čini kao praktična stvar, skrivanje umanjuje fizički angažman i poželjno ponašanje, a čini se da kognitivna ograničenja izazvana tajnošću potkopavaju posvećenost među partnerima. Tajnost očigledno ima potencijal da ograniči međusobnu povezanost, što bi u suprotnom moglo partnerima da se povežu na kognitivnom nivou i postanu centralni deo međusobnih života. Nedostatak kognitivne međuzavisnosti može negativno uticati na kvalitet veze.

Ali bilo je još više negativnih nalaza. Lehmiller je otkrio da je tajna veza povezana sa smanjenim samopoštovanjem i negativnim uticajem na lično zdravlje. On napominje da druga istraživanja potvrđuju činjenicu da čuvanje tajne uopšte štetno deluje na dobrobit pojedinaca u vezi, a tajnovitost može naročito može predstavljati pretnju po lično zdravlje, jer uzrokuje da se partneri osećaju loše u svom odnosu.

Da li treba kušati “zabranjeno voće”?

Očigledno je da je svaki slučaj tajne veze drugačiji. Istraživanja, međutim, pokazuju da, uprkos stereotipu da "zabranjeno voće ima slađi ukus", mnoge tajne veze ne zadovoljavaju standarde i da je obično jedan partner jako nezadovoljan, a češće i oba. Bilans rizika i nagrade koji je svojstven skrivenim vezama izaziva mnoge potencijalne partnere da pažljivo procene izglede za vezu, sa ciljem uspostavljanja zdravih, trajnih i (na kraju) vidljivih odnosa.

Autor: M.M.