5 znakova da ste zavisni od ljubavi i partnera i zašto to može da bude opasno

I pored toga što prepoznajete da je veza toksična, nikako ne možete iz nje da izađete i da se oslobodite takvih odnosa.

Mnogima se dešava da su svesni koliko je emotivna veza u kojoj su loša za njih i njihovo mentalno zdravlje, ali nisu u stanju da taj odnos prekinu i nastave dalje sami.

Psiholog Ema Davi kaže da je to zapravo “zavisnost od ljubavi” koja je slična bilo kojoj bolesti zavinosti.Ona navodi da je nekada teže osloboditi se vezanosti za partnera nego zavisnosti od narkotika.

- Na kraju, kada se desi suicid ili neko se oda porocima kao što je alkoholizam, to je iz potrebe da pobegne iz takvog odnosa i to je zato što su svaki deo sebe dali takvoj vezi i partneru i nemaju više šta da daju, osim života - objašnjava psiholog.

Prepoznavanje znakova ove vrste zavisnosti od partnera i veze koje vas teraju u samodestrukciju može vam pomoći da se zaštitite i dobijete potrebnu pomoć.

1. Uvek birate isti tip muškaraca

Ovde nije reč o "visokom, zgodnom momku sa plavim očima" već o tome da žene ili muškarce iznova uvek privlače emocionalno nasilni tipovi ličnosti.

- Ako se ne izlečite od toksične veze, vrlo verovatno ćete ući i u drugu sličnu, jer je to ponašanje vaš obrazac i po njemu privlačite slične partnere - kaže Ema.

Uzbuđenje koje osećamo pri kontaktu sa takvim ljudima stvara ciklus zavisnosti i sa svakim ponavljanjem, toksični zavisnik od ljubavi zaboravljaće sve negativne posledice u vezi.

- Kada osetimo veliku pažnju, privlačnost i naklonost, hemikalije se oslobađaju u telo i organizam reaguje kao u slučaju kada unesete drogu ili velike količine alkohola. Euforija koju osećate može da se poredi sa stanjem lebdenja u vazduhu - ističe psiholog.

Kako objašnjava, sledeća faza je da vam “nasilnik oduzme emocije, odbaci vas i ignoriše”.

- Vi i dalje žudite za tim uzbuđenjem i ulazite u začarani krug zlostavljanja: obožavanje, obezvređivanje, odbacivanje. Ukoliko ne rešite taj problem, ponavljaćete obrazac u svakoj sledećoj vezi - tvrdi psiholog.

2. Ignorišete "crvene zastavice"

Ljubomora, "prozivanje" i laganje samo su neki od alarma koji bi mogli da budu upozorenje da ste pred vezom sa nekim ko bi mogao emotivno da vas zlostavlja.

Ali, osoba sa nezdravom ljubavnom zavisnošću će vrlo često ignorisati ove znakove i nastaviti sa toksičnom vezom u kojoj je.

- Vidite signale, maše vam pred očima njima, ali zato što toliko želite tu ljubav, spremni ste da ih ignorišete i opravdavate toksično ponašanje partnera - ističe psiholog.

3. Ne možete da zamislite svoj život bez njega- Zamišljati svoj život bez druge polovine sasvim je normalno u ljubavnoj vezi, ali osećaj kao da ne možete bez partenra ili da ne znate ko ste bez njega može biti znak nečeg mračnijeg - objašnjava Davi.

Ona upozorava da će partner u toksičnoj vezi oblikovati svoju žrtvu onakvom kakvom je on želi, uništavajući njen identitet i ostavljajući joj osećaj da je niko i ništa bez partnera.

- Postajete toliko zavisni od ljubavi i sreće koju vam toksični partner pruža da vam se čini da bez toga vaš život nema smisla. Zaboravljate i potiskujete, s druge strane, da vam taj osećaj takođe oduzima kad god mu se prohte - objašnjava psiholog.

4. Stalno mu se vraćate

Toksični zavisnik od ljubavi i dalje će se vraćati svom emocionalno nasilnom partneru, bez obzira na to koliko puta je "izgoreo" u toj vezi.

- Svaki put kada se vratite nasilniku, kažete mu zapravo - više mi je stalo do tebe nego do mene same - navodi psiholog.

Ona objašnjava da time njemu šaljete poruku da mu je sve dozvoljeno.

- Razmišljanje zlostavljača u toj situaciji je - ovoj osobi mogu da radim šta god želim, jer će se uvek vratiti - navodi Ema.

5. Nedostaje vam samopoštovanjeOstanak u toksičnoj vezi na kraju će uništiti samopoštovanje žrtve, što je još jedan znak nezdrave zavisnosti od ljubavi.

- Ljudi koji nemaju sopstvene vrednosti imaju poteškoće da daju prioritet svojim potrebama ili osećanjima, neprestano se izvinjavaju i često imaju osećaj manje vrednosti, pa su podložniji za ulazak u toksične veze - ističe psiholog.

Ona navodi da, ako ne cenite dovoljno sebe i ne postavite jasne granice, otvarate put ka tome da uvek budete iskorišćeni i odbačeni.

Svako ko se prepozna u neki ovih znakova, trebalo bi da razmisli o tome, savetuje psiholog.

Ona objašnjava da je potrebno edukovati se o ljubavnoj zavisnosti kao fenomenu, jer je, kao i kod svake zavisnosti, prvi korak da je identifikujete i priznate.

- Jednom kada prepoznate problem, možete dobiti konkretnu pomoć za zavisnost od ljubavi od terapeuta koji je specijalizovan za ovu oblast - ističe psihololog.

Autor: