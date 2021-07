ŽELIM SE*S BEZ OBAVEZA, ČISTO UŽIVANJE: Najiskrenija ispovest razvedene žene sa Tindera – nema laži, ni stida

Ispovest žene koja se udala jer je mislila da "to tako treba", a zatim se razvela i odlučila da dozvoli sebi da se opusti i uživa u seksu.

"Pre otprilike pet ili šest godina donela sam odluku da budem promiskuitetna hrišćanka. Ne kajem se ni minut. A mislim da ni Bog nema problema s tim", ovim rečima započinje svoju intimnu ispovest na Fejsbuku Sali Houp koja se nakon 17 godina razvela od prvog muškarca sa kojim je ikada imala seks.

Odluku da izađe iz zajednice koja je ne ispunjava donela nakon dugog niza godina i preispitivanja, kad je shvatila da "Biblija zapravo ne kaže da je seks van braka greh". Ono što joj je otvorilo oči jeste saznanje da seks i ljubav zapravo ne moraju da idu ruku pod ruku, kao i da je u neka davna vremena seks je mnogo više bio sredstvo za produžetak vrste nego produkt ljubavi.Seks i ljubav koji idu zajedno zapravo su moderan koncept.

"Ja sam samohrana majka koja traži malo zabave - samo za muškarce bez dece", rečenica je koju se Sali nije usuđivala da izgovori, a koja jeste opisivala njen život.

"Ovo je svet u kome se odnosi bez obaveza podrazumevaju, ali meni je to bilo nešto potpuno novo. Pre samo godinu dana ovakva rečenica ne bi mi ni pala na pamet - osećala bih se krivom što udovoljavam sebi. Međutim, tri godine nakon razvoda doživela sam otkrovenje: želim seks, i to bez obaveza, bez stida, bez ikakve brige. Samo čisti užitak, i to mnogo užitka", otvoreno i bez trunke stida kaže ova majka koja je otvorila profil na najpoznatijem sajtu za upoznavanje Tinderu.

"Nakon što sam 17 godina delila krevet sa istim čovekom i nakon što sam prošla kroz iscrpljujući razvod, dala sam sebi dozvolu da malo ugodim sebi", priča Sali koja dodaje da je tokom tih godina propustila nešto zaista sjajno, a sve zbog sramote oko sasvim normalne i prirodne stvari, a koju su joj nametnuli religija i društvo.

"Sada, kada su prošle tolike godine, shvatam da sam ja toliko silno želela da se udam za svog sada bivšeg muža samo zato što sam imla seks sa njim, kako bih obrisala tej greh što smo imali odnose pre braka. Bila sam užasno konzervativna, smatrala sam čak i da je samozadovoljavanje greh."

Nakon godina preispitivanja i analize Biblije, shvatila je da u njoj ne piše ništa što brani vanbračni seks i smatra ga grehom. Otvorila je profil na Tinderu i njeno seks istraživanje je počelo. Interesenata je bilo mnogo, a "pao" je i prvi sastanak...

"Uskoro je usledio moj prvi sastanak sa jednim muškarcem. Ja sam imala 38, on 28. Nisam mogla da verujem da je uopšte zainteresovan za mene - toliko stariju, sa celulitom i strijama. Međutim, dopadala sam mu se. Imali smo i odnos. Nije bio najbolji, ali mi je vratio samopouzdanje. Videli smo se još par puta i onda izgubili interesovanje. Onda je usledio niz pokušaja, promašaja i pogodaka. Na kraju sam se umorila. Bilo je zabavno, ali osetila sam se praznom. Izgleda da sam se napokon zabavila i iživela. Ugasila sam profil na Tinderu i onda je uskoro usledila jedna zabava gde sam srela kolegu sa fakulteta. Bila sam nekad zaljubljena u njega. Ispostavilo se da je i on bio u mene", priča i dodaje da je romasa sa kolegom krenula lagano.

"Tri godine kasnije, i dalje imamo istu strast i ljubav. I bolje je što smo se sreli sada nego da smo ušli u vezu kada sam bila naivna, stegnuta devica. To što smo se zaljubili označilo je kraj moje avanture nakon razvoda, ali drago mi je što se sve odigralo baš tako. Konačno sam naučila kako da zadovoljim sebe i partnera, i tek kada sam to naučila naišao je muškarac sa kojim to znanje želim da podelim.", zaključuje Sali.

