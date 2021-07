Četiri mita koja te sprečavaju da imaš FENOMENALAN SE*S - U poslednji veruju i SVI MUŠKARCI!

Kada je reč o sek*ualnim odnosima, pojedini ljudi se nesvesno suzdržavaju od maksimalnog užitka, jer dozvoljavaju da ih određeni mitovi sputavaju.

Postoji nekoliko glavnih uverenja kada su intimni odnosi u pitanju, a ukoliko i vi verujete u njih, nadamo se da će vas ovaj tekst razuveriti.Jednom kada oslobodite vaš um i telo će početi da oseća pravo zadovoljstvo.

MIT 1: Se*s je dobar samo ako se završi orgazmom

Istina: Orgazam je samo bonus, nije cilj. Mnogi ljudi osećaju pritisak da imaju orgazam, kako bi svom partneru pokazali da uživaju u se*su. Ovaj pritisak povećava anksioznost i pomera fokus od osećaja u njihovom telu i pokreće negativne misli. Taj pritisak na kraju smanjuje zadovoljstvo i mogućnost da do orgazma uopšte i dođe.

Cilj zapravo treba da bude zadovoljstvo! Orgazam ne znači da je se*s dobar. Ali ukoliko ga imaš - uživaj. Zadovoljstvo je ono što čini dobar se*s.

MIT 2: Svi orgazmi su isti i treba da budu eksplozivni.

Istina: Postoji mnogo vrsta orgazama. Čisto da navedemo neke: klitorisni, vaginalni, analni, erogeni, kombinacija... i lista se nastavlja dalje. Svaki je drugačiji. Primera radi, klitorisni se oseća kao neko treperenje na površini kože, dok za vreme vaginalnog osećate pulsiranje mišića karlice i oko vagine.

Svako ima svoj orgazam i ne mora uvek da bude sa velikim "O", kako ga neki magazini predstavljaju. Da podsetimo, dobar se*s je onaj koji vam pričinjava zadovoljstvo, pa ćete tako naći i orgazam koji želite.

MIT 3: Žena je uzbuđena ako prirodno vlaži.

Istina: Žena može biti potpuno uzbuđena, a da ne bude vlažna. Postoji mnogo razloga zašto žene ne vlaže tokom se*sa. To može biti iz medicinskih razloga, njenog ciklusa, smanjenog estrogena ili jednostavno jer ne vlaži u tom momentu. Ako ti se to dogodilo, ne brini, uobičajno je. Ipak, ako ti se često događa i uzrokuje bol tokom odnosa ili ti otežava se*sualni život, bilo bi dobro da se konsultuješ sa ginekologom. Preporuka je da držiš lubrikant u blizini, s obzirom na to da će ti samo poboljšati zadovoljstvo.

MIT 4: Što je veća "alatka", bolji je se*s.

Istina: Ovo je najveći mit, u koji veruju i skoro svi muškarci. Ne radi se o veličini penisa, već kako se upotrebljava. Veći nije po pravilu i bolji. Kolika god da je veličina u pitanju, nađite pozu u kojoj će partner uživati i ne zaboravite da stimulišete sve erogene zone.

Se*s je mentalni, koliko i fizički čin. Nastavite da se edukujete o vašem telu i neka vam razgovor o se*su postane rutina. Definišite vaš se*sualni život na osnovu onoga što, na kraju, vama donosi zadovoljstvo.

Autor: Pink.rs