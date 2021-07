IZBEGAVAJTE IH U ŠIROKOM LUKU: Ako planirate se*s sa partnerom, ove namirnice NE TREBA DA KONZUMIRATE

Obratite pažnju!

U istraživanju u kojem je učestvovalo više od 20.000 osoba, a čiji su rezultati objavljeni u The New England Journal of Medicine, došlo se do zaključka da konzumacija zaslađenih gaziranih pića utiče na povećanje telesne mase, čime se povećava rizik od dijabetesa. Karijes, dijabetes, gojaznost, dehidracija i gubitak koštane mase su posledica prekomernog pijenja „slatkog otrova“. Svi ovi zdravstveni problemi rezultiraju i lošim libidom.

Pasulj

Pasulj spada u najzdravije povrće. Nažalost, ovo omiljeno jelo se nikako ne preporučuje pre seksa, jer opterećuje stomak i veći deo krvi odvodi u želudac i creva. Seksualna potencija slabi i pored energetske snage ovog povrća.

Slana hrana

Presoljena hrana uzrokuje povišen krvni pritisak, što dovodi do trenutne impotencije, pokazala su istraživanja seksologa. Zato ako planirate romantično veče obratite pažnju koliko solite vašu hranu.

Soja

Iako se poslednjih godina soja sve više upotrebljava u ishrani, ljudi bi trebalo da znaju da ova namirnica može da dovede do erektilne disfunkcije. U zrnima soje nalazi se visok stepen estrogena, koji se kada dospe u organizam reaguje sa testosteronom i umanjuje seksualnu potenciju.

Čokolada

Mada se čokolada dugo smatrala za uspešan afrodizijak zbog sadržaja kakaoa, koji podstiče lučenje endorfina izazivajući osećaj sreće, ova slatka namirnica smanjuje seksualnu želju.

Pržena hrana

Medicinska istraživanja su pokazala da trans-masti koje se nalaze u svakoj prženoj hrani drastično smanjuju libido podjednako i kod muškaraca i kod žena. Ovo se pogotovo odnosi na pomfrit iz friteze.

Kokice iz mikrotalasne

Iako dobar film i kokice izgledaju kao odlična uvertira u romantično veče, efekat je potpuno suprotan. Pokazalo se da hemikalije koje se koriste u ambalažnoj kesi za kokice koja se stavlja u mikrotalasnu rernu, veoma smanjuju seksualnu želju, a pogotovo negativno utiču na proizvodnju sperme kod muškaraca, prenose mediji.

Manje šećera

Da unos šećera u preteranim količinama dovodi do gubitka želje za seksom verovatno niste znali. Iako povećava količinu testosterona u krvi, šećer dovodi do snižavanja erektilne moći.