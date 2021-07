U kojim godinama smo najskloniji PRELJUBI: Muškarci češće VARAJU od žena?

Istraživanje objavljeno u američkom časopisu "AARP" pokazalo je da je 46 odsto muškaraca prijavilo varanje svojih partnerki u prošlosti, u poređenju sa 21 odsto žena.

Drugo istraživanje Instituta za porodične studije (IFS) pokazalo je da u brakovima čak dvostruko više muškaraca vara. Ali podaci IFS-a takođe pokazuju da godine igraju važnu ulogu u tome ko vara, koliko i kada.

Među onim mlađim od 30 godina, broj oženjenih muškaraca i žena koji varaju je otprilike jednak i iznosi 10 odsto naspram 11 odsto. Međutim, kako starimo, jaz između koliko muškaraca i koliko žena varaju raste.

Stopa nevere među muškarcima najviša je u 70. godinama!

Koristeći podatke iz Opšteg socijalnog istraživanja iz 2017. godine, IFS je otkrio da 20 odsto muškaraca i 13 odsto žena kaže da su imali polni odnose s nekim drugim, a ne sa supružnikom.

No kasnije, među onima od 50 do 69 godina, oko 24 odsto muškaraca vara, u poređenju sa 16 odsto žena. Nakon toga, od 70 do 79 godina, 13 odsto žena i 26 odsto muškaraca vara partnere.

Zanimljivo je da i u kasnijim godinama taj broj ostaje relativno visok za muškarce: 24 odsto muškaraca starijih od 80 godina izveštava o varanju, dok samo šest odsto žena govori to isto.

Na temelju podataka, žene prijavljuju najveću stopu nevere u 60. godinama, ali stopa naglo pada kasnije.

Podaci sugerišu da su muškarci češće bili ti koji su varali. No, devedesetih je stopa nevere dosegla vrhunac među muškarcima u 50. godinama.

U tom periodu života stariji muškarci ređe varaju od onih koji su bili u srednjim godinama. Zatim se, 2000. godine, najveća stopa nevere preusmerila na muškarce u 60.

Sad se, čini se, ta brojka popela još više, u 70.

"Amerikanci rođeni četrdesetih i pedesetih godina prošlog veka izvestili su o najvišim stopama vanbračnog s***a, možda zato što su upravo oni deo prve generacije koje su postale punoletne tokom seksualne revolucije," zaključuje dr Vendi Vang, direktorka istraživanja na IFS-u.

Autor: