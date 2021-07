Ako imate problem sa venama, bez ovih stvari ne krećite na put

Ako se spremate na duži put, a imate problema sa venama ili ste potencijalni kandidat za to, postoji način da smanjite rizik od pojave tromba, koji ume da se javi kod dugog sedenja u jednom položaju. Kako da se zaštitite, objašnjava dr Petar Dragić, specijalizovani hirurg iz oblasti venske problematike i venske estetike, pionir u ovoj oblasti i lekar koji je uradio najveći broj laserskih operacija vena na planeti.

Svako putovanje koje traje duže od četiri sata, a prilikom kog stalno sedite, odnosno nemate mogućnost da protegnete noge, udvostručuje rizik od pojave duboke venske tromboze nezavisno od toga kojim prevoznim sredstvom putujete. U tim situacijama krv u nogama se sporije kreće i povećava se rizik za stvaranje tromba, što povećava mogućnost da se pojavi ugrušak u dubokim venama nogu. To stanje je potencijalno opasno jer ugrušak može da se otkači i da stigne do pluća, kada dolazi do plućne embolije, urgentnog medicinskog problema.

Nekretanje glavni krivac– Kod venske cirkulacije mišići potkolenice deluju kao venska pumpa koja gura krv prema srcu i obezbeđuje kretanje krvi, a prilikom dugih putovanja ovi mišići su neaktivni, pa je venska cirkulacija znatno usporena – kaže doktor Dragić.

Drugi bitan razlog za pojavu tromba tokom dužih putovanja jeste taj što se povećava koagulabilnost, odnosno sklonost ka zgrušavanju krvi, a to je često posledica nedovoljnog unosa tečnosti i smanjene količine kiseonika zbog velikog broja putnika na malom prostoru.

– Pod posebnim rizikom su, naravno, osobe koje boluju od trombofilije ili povećane sklonosti ka zgrušavanju krvi, često nedijagnostikovanog stanja.

Ako planirate višesatni put autobusom ili kolima ili letite na dalju destinaciju, a preležali ste duboku vensku trombozu ili trombozu površinskog venskog sistema ili sumnjate da iz bilo kog razloga imate povećan rizik od stvaranja ugruška, da se obratite stručnjaku koji će vam pomoći da rizik minimalizujete i bezbedno putujete na svoju destinaciju

– Primenom specijalnih kompresivnih čarapa za vene rizik od nastanka tromba se značajno smanjuje, jer ove čarape ubrzavaju cirkulaciju i smanjuju šansu da se ugrušak postepeno formira. Sa druge strane, lekovi za razređivanje krvi kao što su aspirin i kardiopirin ili jače alternative, fraksiparin i kleksan su značajna dodatna zaštita.

Lekove, kao i kompresivne čarape, putnici ne bi smeli uvoditi na svoju ruku, već je neophodno da ih uputi njihov lekar kako ne bi dolazilo do neželjenih dejstava.

– Topla je preporuka da ako planirate višesatni put autobusom ili kolima ili letite na dalju destinaciju, a preležali ste duboku vensku trombozu ili trombozu površinskog venskog sistema ili sumnjate da iz bilo kog razloga imate povećan rizik od stvaranja ugruška, da se obratite stručnjaku koji će vam pomoći da rizik minimalizujete i bezbedno putujete na svoju destinaciju – savetuje doktor Dragić.

