Kako da krenete dalje posle prevare: 3 saveta da ponovo budete srećni i živite punim plućima

Ove metode pomoći će vam da se ponovo dobro osećate u svojoj koži.

Ukoliko ste nedavno saznali da ste žrtva prevare, sigurno se osećate nesigurno i povređeno. Partner kojem ste verovali potpuno je uništio vaše samopouzdanje i doveo do toga da više nemate poverenja ni u koga. Ovakvo stanje može da potraje godinama.

Prihvatanje svojih emocija je možda i najvažniji korak ka boljem životu. Svako ima pravo da se oseća loše, a kada se tugovanje završi, vreme je da krenete u novi život.

Ove metode pomoći će vam da se ponovo dobro osećate u svojoj koži.

1. Smeh je najbolji lek

Kažu da je smeh najbolji lek i to je i u ovom slučaju jedna velika istina. Smeh ima isceliteljske moći; kada se smejete, ne usrećujete samo sebe, već i sve oko vas.

Ostavila novorođenče na podu dok je pila kafu: Da li je ovo najgora majka na svetu?

Vaše gledanje na svet je potpuno drugačije kada imate razloga za smeh. Čak i u najtežim situacijama, ako vidite ili čujete nekoga da se smeje, osetićete se bolje. Smeh je zarazan, a posmatranje stvari kroz osmeh ima dubok uticaj na način na koji prihvatate svoje emocije, pa i one situacije koje nisu baš najveselije.

2. Prihvatite svoje emocije

Mnogi se plaše da pokažu svoju ranjivu stranu i da se poistovete sa svojim emocijama, jer se boje da ih drugi ljudi ne definišu kroz trenutke slabosti.

Većina ne želi da ih partneri vide kada plaču, jer se boje da ne budu osuđeni zbog toga što se osećaju tužno, povređeno, uznemireno... Prihvatanje svojih emocija počinje od svesnosti da ste ljudsko biće, satkano od različitih osećanja.

Ako prolazite kroz težak period, dozvolite sebi da govorite drugim ljudima o tome kako se ne stidite svojih osećanja i svoju tugu podelite sa okruženjem.

Nikada se ne izvinjavajte zbog onoga što osećate. Ukoliko neko ne može da prihvati kada se osećate loše, to nije do vas već do te osobe.

3. Ophodite se prema drugima onako kako želite da se drugi ophode prema vama

Budite strastveni u svemu što radite - i kada volite, i kada praštate. Prihvatanje svojih emocija dovodi vas u središte mira i spokoja sa samim sobom.

Vaše unutrašnje "ja" podstaći će vas da oslobodite svoj pun potencijal i to pokažete svom okruženju. Budite ljubazni prema sebi i tako se ophodite i prema drugima. To će stvoriti svojevrsnu magiju, pa će se i drugi ljudi prema vama ophoditi s više pažnje, ljubavi i razumevanja.

Ljudi su u suštini veoma osetljiva bića i svako svakodnevno prolazi kroz različite situacije i emocije. Biti svestan svojih emocija, olakšaće vam da bolje shvatite i svet oko sebe.

Autor: