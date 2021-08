ISPOVEST ELITNE ESKORT DAME: Muškarci me uvek varaju zbog ovoga, svi rade ono što misle da je najbolje za njih!

Samanta X, kako za sebe kaže, elitna eskort dama, koja je u tom poslu šest godina, upozorila je da će muškarci koji varaju svoje žene uvek pronaći način.

Naime, kako kaže muškarci uvek varaju iz tri razloga, a ako žele da prevare, naći će način da ti i urade, koliko god snažan brak bio i koliko god voleli svoju suprugu i decu.

Prvi razlog zbog kog mušakrci varaju je činjenica da "nula" odnosa sa suprugom i osećaju se poput kreditne kartice koja hoda, ali odbijaju da odu, jer ne žele da izgube novac ili zapostave decu. U ovu grupu spadaju i muškarci koje je supruga prevarila, te je ova eskort dama imala i puno klijenata koji su došli kod nje nakon što su bili emocionalno uništeni prevarom supruge.

U drugu grupu spadaju oni koji insistiraju da vole svoje žene, ali "priznaju da im samo treba seksualna raznolikost", dok treću grupu čine oni najsloženiji, vrlo srećno oženjeni muškarci, za koje se čini da nema razloga za preljubom.

Samanta je rekla da se neki muškarci odlučuju za viđanje eskort dama i prostitutki umesto da nalaze ljubavnice jer im je ovako jednostavnije, nemaju obaveza i manje su šanse da budu uhvaćeni. Njeni klijenti tvrde da ne žele da povrede svoje supruge, ali se Samanti čini da one ipak znaju tačno šta njihovi muževi rade.

- Nije na meni da osuđujem. Ako sam išta naučila dok sam radila kao eskort, to je da ne živimo u savršenom svetu, nismo savršeni ljudi i svi rade ono što misle da je za njih najbolje - kaže ona i dodaje:

- Isprva mi je bilo teško shvatiti zašto srećno oženjeni muškarci traže seks negde drugde, bilo da je to sa seksualnim radnicima (za što su većinom uvereni da nije prava prevara) ili imaju dugogodišnje ljubavnice. Kad čovek vidi to sve, sumnja u "vernost i ljubav do kraja života".