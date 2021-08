Izvor: Kurir.rs, Your Tango, Foto: Unsplash.com | |

VAŽNO JE KAKO SPAVATE, TO MNOGO OTKRIVA O VAŠOJ VEZI! Jedna poza ukazuje da je raskid blizu!

Bilo bi najbolje kada biste se mazili sa partnerom pre spavanja tako da se gledate licem u lice i grlite se, a onda kada dođe vreme za spavanje možete se razdvojiti kako biste lakše i prijatnije spavali.

Prema studiji sprovedenoj za Međunarodni festival nauke u Edinburgu, naši omiljeni položaji za spavanje i maženje, kao i udaljenost od partnera, pružaju uvid u naš odnos.

Pogledajte šta ovih pet položaja za maženje i spavanje govori o vašoj vezi:

1. Spavanje na suprotnim krajevima kreveta

Vi ste u jednom uglu, a on u drugom. Čini vam se kao da to nije neka velika stvar, ali to je pogrešno. Ta fizička udaljenost mogla bi značiti da osećate emocionalnu udaljenost od partnera. Ovaj položaj za spavanje uobičajen je kad se posvađate sa partnerom i zaspite ljuti te želite da budete što dalje od njega. Dakle, ako ovako spavate redovno, možda ćete uskoro prekinuti.

2. Spavate dok su vam zadnjice pribijene jedna uz drugu

Prema studiji, takvo spavanje znači da ste vi i vaš partner slobodni. Iako ste oboje nezavisni verujete jedno drugome tako da se spojite uvek kada treba.To bi takođe moglo da znači da ste seksualno povezani. Čak i dok spavate, predani ste svom partneru.

3. Imate ulogu "velike kašike"

Ako ste navikli da spavate grleći svog partnera koji vam se nalazi u naručju, to znači da ste možda pomalo previše zaštitnički nastrojeni. U ekstremnim slučajevima, "velike kašike" mogu biti posesivne i super ljubomorne. Čvrsto se držite za partnera kako ne bi pobegao usred noći!

4. Uloga "male kašike"

Većina žena voli da preuzme ulogu "male kašike". To znači da vaš partner uživa u intimnosti sa vama. U ovom položaju vrlo često može doći i do seksa, posebno ujutro.

5. Mazite se licem u lice

Ovaj položaj je super neprijatan. Tvoja ruka je ispod njegove ruke. Leđa su vam iskrivljena. Njegova noga je na vrhu vaše noge. Do jutra bi sve moglo da vas boli. Ipak, spavanje licem u lice, zagrljeni, ukazuje na to da imate vrlo romantičnu vezu punu ljubavi.

Bilo bi najbolje da noć započnete na ovaj način. Kad dođe vreme za spavanje, spavajte onako kako je vama najudobnije. Maženje će vam učvrstiti vezu, a razdvajanje kad dođe vreme za spavanje održavaće vas mladim.