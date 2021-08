Ove namirnice traju mnogo duže od roka trajanja koji piše na njima

Iako su prodavci obavezni da iz prodaje uklone proizvode kojima je istekao rok, kupci sigurno neke od njih mogu da koriste i po nekoliko meseci posle datuma koji stoji na pakovanju.

Mnogi ne znaju da datum koji piše na nekim proizvodima zapravo nije njihov krajnji rok trajanja. Ovi datumi su kod nekih proizvoda samo smernica, ali nisu striktni i ne treba se svih slepo pridržavati, naročito kada su u pitanju određene namirnice, piše Insider.

Naime, ovi datumi više upućuju na kvalitet hrane nego na njenu sigurnost. Prodavci trebaj da paze na njih i prodaju hranu do određenog roka u kom one imaju najbolji kvalitet, ali kod sledećih proizvoda slobodno možete zanemariti brojeve koji pišu na pakovanju.

1) Suve testenina

Suve testenina može da očuva svoj kvalitet jednu do dve godine duže nego što piše na njihovoj kesici. Ali nemojte to primenjivati na ostale testenine – zamrznute mogu trajati tek četiri do pet dana duže nego što piše. Bilo da je zamrznuta ili suva, testenina u frižideru može održati kvalitet sedam dana, dok je u zamrzivaču možete držati šest do osam meseci.

2) Jaja

Bez obzira na to što piše na pakovanju, jaja možete koristiti tri do pet nedelja duže od napisanog datuma. Ipak, što je jaje svežije, to je ukusnije, pa ga je bolje što pre iskoristiti. Tvrdo kuvana jaja mogu stajati i do sedam dana u frižidera.

3) Meso

Sve vrste mesa mogu da traju mnogo duže ako ih zamrznete. Zamrznuto mleveno meso može očuvati kvalitet i posle tri do četiri meseca, dok piletina i ćuretina mogu da stoje u zamrzivaču i do godinu dana. Što se tiče ribe, ona održava kvalitet šest do devet meseci ako je zamrznuta. Konzervisana tunjevina može trajati i dve do pet godina više od naznačenog roka trajanja, ali samo ako nije otvorena.

4) Sir

Svi sirevi uopšteno traju duže od istaknutog roka trajanja. Čak i ako se pojavi buđ na jednom mestu, taj se komad može odseći, dok je ostatak bezbedan za jelo ako nema neprijatan miris. Ako sir miriše isto kao i kad ste ga kupili, sasvim je bezbedan za jelo.

5) Mleko

Mleko može održati kvalitet i do pet dana duže od roka trajanja štampanog na pakovanju. To zavisi od količine masti u njemu. Mleka s niskim udelom masti mogu nadmašiti rok trajanja i sedam do 10 dana, dok ona masnija uspevaju u tome pet do sedam dana. Pokvareno mleko ćete prepoznati po tome što ima grudvice i kiselkasti miris.

6) Konzervisana hrana

Većina konzervisane hrane, ako konzerva nije otvorena, može trajati znatno duže od istaknutog roka trajanja. S izuzetkom paradajza i ananasa, koji sadrže visoke količine kiselina, konzervisano povrće i neke konzervisane supe mogu se sigurno jesti i godinu ili dve posle isteka roka trajanja. Konzervisano meso traje i duže – od tri do pet godina.

7) Zamrznuto voće i povrće

Neotvoreno zamrznuto voće i povrće može se koristiti i osam do 10 meseci posle isteka roka trajanja.

8) Jogurt

Neotvoreni jogurt, odložen u frižider, može biti dobar za piće i dva do tri nedelje posle štampanog roka trajanja. Ako ga zamrznete, on se može upotrebiti i posle dva mjeseca.

9) Hleb

Sečeni hleb može održati svoj kvalitet tri do četiri dana posle roka trajanja ako se drži u frižideru. Ako se nigde nije pojavila buđ, dobar je za jelo, ali ako je samo jedan komad pokvaren, bacite čitav hleb.

10) Kečap i senf

Neotvorena pakovanja kečapa su dobra za korišćenje do šest meseci po isteku roka trajanja, dok senf, čak i ako je otvoren, ako se drži u frižideru, može trajati i godinu dana duže nego što piše na pakovanju.