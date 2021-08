U IZLASKU OTKRILA DA JE MOMAK VARA! Novosađanku umalo nije srce opalilo posle ovih ŠOK saznanja! Dečko joj otišao ranije kući, a onda...

Glavna tema na društvenoj mreži Tviter jeste jedna priča o preljubi koja se deisla u Novom Sadu, a neverovatan rasplet je šokirao sve koji prate ovu dramu.

- Nestao mi dečko sinoc iz kafane reko gde si budalo otišao MA IMAM MAJSTORE UJUTRU USTAJEM RANO A I SMORIO SAM SE. Dolazi neka ekipa i seda za sto do mog, ja ustajem do wc-a i mahinalno bacim pogled na nečiji telefon na stolu. Kad iskače messinger IME I PREZIME MOG DEČKA. Ok stajaću ovde ne dok neka ku**a ne uzme telefon da vidim čiji je sa kim se dopisuje. Telefon uzima naravno najveća dro***lja u ekipici i kockice u mom mozgu počinju da se sklapaju: MORAO JE OTIĆI JER JE ZNAO DA DOLAZI, PA ZAMISLITE DA SE SVI NAĐEMO NA ISTOM MESTU U KOKTELU LJUBAVI.

- Ništa ja šta ću čekam da riba krene kući drugaricu poslala ispred njegove kuće da vreba a ja krećem za njom i čekam ispred lokala u koji je ušla. Izlazi oko 2h sa MIMIJEM on je vozi do njene kuće. Jebo*e pa ova ima dva jeba*a večeras iznenađena sam.

- Međutim nema dva jeb**a nego je samo iz njegovog auta prešla u svoj i otišla pravo kod jednog jeb**a a to je —> moj dečko. Tamo je dočekala i moja drugarica sve to lepo snimila slikala i sad čekam te ljubavi večeras da malo popričamo - kaže ona u nizu koji se prepričava na Tviteru.

Zatim je Tviterašica okačila i snimak razgovora sa preljubnikom, u kome je on uverava da je sve umislila. Dok ona pokušava da ga navede da raskine sa ljubavnicom, a onda planira da ga i sama ostavi.

Ipak, to nije kraj drame, kako tvrdi ova Novosađanka. Usledio je rasplet i sa samom ljubavnicom.

- Otišla jutros da se KONAČNO OŠIŠAM NA PAŽ i ofarbam i pogodite ko ulazi u salon: dron**lja. Meni farba stoji na glavi ova se fenira ukočila joj se glava frizerka pita jel si ok. Jadna ona nema pojma za situaciju ali ko iz puške ide pitanje za mene KAKO LJUBAV, e pa odičnoo baš sam srećna, nadam se da će kosa da mi poraste do svadbe, sad sam je malo osvežila.

- Joj stvarno, pa kad se udaješ? NA PROLEĆE. Ova kucka telefon ko na struju priključena mislim se je*i ga trazila si sad ćeš dobiti ludu vožnju. A pošto je to kafana mog oca kad sam popričala sa njim danas i vraćala kamere videla sam da se j**e i sa našom konobaricom. Da li sam dopustila da mi se naša zaposlena, još jedna klinka i ova dro**ulja podsmehuju u sopstvenom lokalu zbog njega? Da - priča dalje Tviterašica, na opšte zaprepašćenje.

Korisnici nestrpljivo iščekuju kraj drame i konačni rasplet, dok mnogi i ne veruju da je ovakav filmski zaplet uopšte moguć.