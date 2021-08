Koliki je idealan broj tuširanja u toku nedelje: Stručnjaci posebno upozoravaju ove grupe ljudi

Ukoliko ne možete da promenite naviku da se tuširate svaki dan, pokušajte da skratite vreme kupanja i izbegavajte hemijske proizvode.

Tuširanje ujutru je uobičajena navika mnogih ljudi i normalno je da održavate ličnu higijenu, ali ni u tome ne treba preterivati. U zavisnosti od tipa kože, možda vam je rečeno da je svakodnevno tuširanje dobro za vašu kožu ili s druge strane, tako nešto možda ne prija koži ukoliko je previše osetljiva.

Učestalost tuširanja zavisi od aktivnosti pojedinca, ističe Brus Grin stručnjak za higijenu i jedan od osnivača brenda za negu kože.

- Većina ljudi ima naviku da se tušira svaki dan, bilo to ujutru ili uveče pred spavanje. Međutim, ukoliko kožu stalno izažete toploj vodi, sapunima i kupkama možete oštetiti površinski sloj koji štiti kožu - ispričao je Brus.



- Svakodnevno tuširanje takođe može da poremeti mikrobiom kože koji igra važnu ulogu u zaštiti imunološkog sistema - naglasio je Grin i dodao da previše vremena pod tušem takođe izaziva kožne probleme.

- Ukoliko se tuširate duže od 10 minuta, to nikako nije dobro za vašu kožu. Tuširanjem se uklanjaju mrtve ćelije, znoj, bakterije, prljavština i ulje, a kada se sve to nakupi na koži, može doći do pojave bubuljica, bakterijskih ili gljivičnih infekcija - upozorava on.

Naravno, broj tuširanja zavisi od dnevnih aktivnosti osobe i njenih navika. Međutim, ukoliko niste fizički aktivni, stručnjak za higijenu preporučuje da ne bi trebalo da se kupate više od tri puta nedeljno.

- Svakodnevno tuširanje preporučujem samo onima koji su fizički aktivni, jer je telu potrebno da osveženje posle napornog rada, dok je za druge poželjno da se tuširaju tri puta nedeljno - stručnjak za higijenu.

