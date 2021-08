Znaci koji odaju muškarca da se zaljubio: Naučite da pročitate signale koje vam šalje govorom tela

Govor tela je nekada važniji i više kaže, nego ono što je muškarac spreman da verbalizuje.

Govor tela nekada može mnogo više da kaže od onoga što verbalizujemo naročito kada su u pitanju ljubavni sastanci i namera da sa nekim uđete u emotivnu vezu.

Ukoliko naučite da dobro protumačite "male signale" koje vam šalje ponašanjem, vrlo brzo ćete shvatiti kakve su namere muškarca s kojim ste izašli i da li postoji mogućnost za nešto "više" od avanture.

Izraz njegovog lica, pokreti glave, širenje nozdrva, način na koji je okrenut prema vama, sve to može da vam otkrije njegove nesvesne poruke koje su često daleko iskrenije od izgovorenih reči.

Ako ste primetili da muškarac u vašem društvu, u toku razgovora, blago naginje lice ka vama, na taj način vam podsvesno daje do znanja da mu se dopadate i da želi da upije svaku vašu reč.

Mikroizrazi na licu, osobi koja ume da ih tumači, mogu mnogo da otkriju. Tako, na primer, ako ste primetili da osoba za koju ste zainteresovani blago podigne obrve svaki put kad vas pogleda, možete biti zadovoljni, jer se i vi njemu dopadate. Dokazano je da muškarci imaju tendenciju da brzo, gotovo u deliću sekunde, podignu obrve kada primete nekog ko ih privlači.

Osmeh

Širok osmeh ne ostavlja prostor za sumnju i mozganje, jer muškarac koji vam se osmehuje tako da možete da mu prebrojite sve zube, vrlo jasno daje do znaja da je zainteresovan. Kod njega nema skrivenih namera, nema igrica, širok osmeh otvorenih usana govori o tome da je siguran u to šta želi i da se ne libi da to i pokaže.

Poluosmeh je onaj gde su krajevi usana spušteni na dole, to znači da ste mu fizički privlačni. Ovakav poluosmeh bi trebalo da ga prikaže kao misterioznog, privlačnog muškaca koji je zainteresovan za fizičku vezu, a ne emotivnu.

Osmeh zatvorenih usana obično se tumači kao nešto dobro. Kad se muškarac ovako osmehuje, to znači da mu se dopadate, ali i da je stidljiv. Zato, budite strpljivi jer je potrebno vreme da se opusti i otkrije vam svoja osećanja.

Momci često, potpuno nesvesno šire nozdrve kad ugledaju osobu koja im se dopadne. Ta nesvesna radnja daje njihovom licu jedan otvoreniji izraz, čini da izgledaju opušteno, što im povećava šanse da privuku pažnju suprotnog pola.

Dobro se zagledajte u njegove oči. Da li ste primetili da često trepće? Da li su mu, kad je u vašem društvu, proširene zenice? Ako su odgovori na oba pitanja potvrdni, to su sigurni znaci da ga privlačite. Nauka je dokazala da kad gledamo u nešto što nam se dopada, što nam prija, naše telo reaguje tako što nam se šire zenice i tera nas da češće trepćemo.

Prirodno je da, kad nam se neka osoba dopadne, imamo nagon da je gledamo. Kako da znate da li vas neko gleda zato što mu se sviđate ili tek zato što ste vi njega prvi počeli da gledate? Jednostavno.

Ako ste se tek upoznali, vrlo verovatno je da će skrenuti pogled svaki put kad primeti da ga gledate. To može da vas obeshrabri. Ali ako je zainteresovan, ovi pogledi "na čas" će postati sve duži i intenzivniji. Time će vam dati do znanja da se "upecao" i da želi da bude intimniji sa vama. Osim toga, ukoliko primetite da se njegov pogled na vaše lice kreće putanjom oči-nos-usta, to je siguran znak da mu se sviđa ono što vidi pred sobom.

Muškarci imaju nesvesni poriv da isture grudni koš i okrenu ga ka onome što ih najviše privlači u prostoriji u kojoj se nalaze. Tako da, ukoliko je osoba koja je predmet vašeg interesovanja okrenuta ramenima i grudima ka vama, čak i ako gleda u drugom pravcu - bingo! Privukli ste njegovu pažnju i želi da vas upozna.

Položaj ruku

Ne zaboravite da osmotrite njegove ruke, jer način na koji ih drži i gde ih drži govori o njegovim namerama prema vama.

Ako drži ruke u džepovima pantalona ili se nehajno hvata za kaiš, podsvesno pokušava da vam skrene pažnju na intimne delove svog tela. To je siguran znak da ste mu fizički privlačni.

Rukama na kukovima poručuje da mu je da se predstavi kao mačo men koji je siguran u sebe, drugim rečima, neko koga ne bi trebalo da propustite.

Povremeno dodirivanje i trljanje stomaka se može protumačiti kao znak nesigurnosti, ali u većini slučajeva to znači da osoba koja je u vašem društvu pokušava da vam privuče pažnju.

Nauka je utvrdila da kada nas osoba suprotnog pola privlači, naša koža, posebno koža lica, postaje senzitivna. Zato, obratite pažnju da li muškarac za koga ste zainteresovani često dodiruje lice. Ako neprestano trlja bradu, obraze ili dodiruje usne, znači da ga privlačite. Još jedan od znakova da mu se sviđate su i oblizivanje usana i često uzimanje manjih gutljaja pića.

Obratite pažnju kad napušta prostoriju u kojoj ste zajedno. Ako se njegove ruke, istog trenutka čim vam okrene leđa, podižu ka glavi da namesti kosu, budite bez brige - sviđate mu se. Popravljenje frizure je siguran znak da želi da ostavi dobar utisak, da želi da vam se dopadne.

Takođe, ako primetite da često stavlja ruke na odeću, zaglađuje košuju ili pantalone, popravlja kragnu, ovo može da znači dve stvari: da pokušava da prikrije nervozu što je u vašem društvu i da zbog vas želi da što lepše izgleda.

Spontano dodirivanje je obično znak intimnosti. Ali ako osoba želi da flertuje sa vama, obratite pažnju na to gde vas dodiruje. Suptilnim polaganjem dlana na vaša leđa ili struk želi da vam pokaže da ste mu privlačni. Nežno hvatanje za lakat ili nadlakticu, kad se provlačite kroz gužvu, ukazuje na zaštitnički stav, ali takođe i na mačo poriv da svima pokaže da ste "njegovi".

