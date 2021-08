POUZDANI ZNACI DA VAS VIŠE NE VOLI - ako izgovara ove rečenice vreme je da razmislite o razvodu

Poražavajuće je saznanje da vas voljena osoba sa kojom ste delili sve, više ne voli.

Prema mišljenju stručnjaka za ljudske odnose, postoje različiti načini na osnovu kojih možete zaključiti da se vašem braku nazire kraj. Sve se svodi zapravo na način na koji se vaš suprug ponaša prema vama. Ovi znaci mogu ukazati na određeni nedostatak ozbiljnosti i posvećenosti vašeg partnera vašem braku.

Stručnjaci su uspeli da odrede koje to fraze i reči upućene voljenoj osobi od strane njenog partnera mogu da naruše odnos do te mere da on postane nepopravljiv. Ako sumnjate da su se osećanja vašeg supruga prema vama promenila, možda bi bilo dobro da obratite pažnju na to da li izgovara ovakve rečenice.

NE MOŽEŠ OČEKIVATI OD MENE DA TI SVE OBJAŠNJAVAM

Ljubav znači strpljenje. To je osnovni princip ljubavi. S toga je vrlo nelogično da osoba sa kojom delite život nema dovoljno strpljenja da razgovara sa vama i objasni vam sve što vas zanima. Ukoliko sa njegove strane postoji nedostatak strpljenja prema vama znajte da nedostaje i ljubavi.

TVOJI PROBLEMI NE BI TREBALO DA BUDU I MOJI PROBLEMI

U bilo kojoj vrsti romantične veze, a naročito u braku uvek bi trebalo da postoji osećaj uzajamnosti. Sve to pod pretpostavkom da je odnos izgrađen na poverenju, poštovanju i ljubavi. U braku, ne postoje “moji” i “tvoji” problemi, nego “naši”, koje treba zajedničkim snagama rešavati.

NAĐI NEKOG DRUGOG AKO TI SE NE SVIĐA ONO ŠTO VIDIŠ

Ako vam se muškarac obrati na ovakav način, to nikako nije dobar znak. Osoba koja je iskreno zaljubljena nikad se ovakvim rečima neće obratiti svom voljenom. Čak i ako je on ubeđen u to da grešite i ne deli vaše mišljenje, trebalo bi da ga poštuje, a ne da vam preti.

JA TI ZAPRAVO NE VERUJEM

Kao što i sami znate ako ne postoji poverenje u braku, onda ne može da bude ni stabilnosti u njemu. Ako vaš suprug ističe da nije spreman da vam da svoje bezuslovno poverenje, to je znak da vas ne voli više kao nekad. U braku morate biti spremni da svoj život poverite voljnoj osobi, a kamoli da joj verujete pri izboru novog tepiha za dnevnu sobu.

NE ZNAM, NE TIČE ME SE, URADI ŠTA GOD HOĆEŠ

Nezainteresovanost je mnogo gora od neslaganja sa voljenom osobom. U principu zdravije je ako se on ne slaže u vezi nečeg sa vama, nego ako je po bilo kom pitnju nezainteresovan. Ne možete očekivati da sa nekim delite svakodnevicu koga ne zanimaju stvari kojima se bavite.