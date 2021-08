FLERTUJTE KAO DAMA: Ovo su pravila koja će vas dovesti do cilja - NEMA DILEME DA ĆETE MU PRIVUĆI PAŽNJU

Većini devojaka se znoje dlanovi kada se pomene reč flert.

One imaju utisak da će nešto uraditi pogrešno, da će biti odbijene ili da će muškarac pomisliti kako su suviše nametljive. Suptilan flert sa osobom koja vam se dopada je istinska umetnost. Gledano sa strane čini nam se da su neke žene rođene za to. Druge, opet izbegavaju da se i oprobaju u ovoj trci, misleći da će im momak okrenuti leđa i nestati u masi, pre nego što završi prvu rečenicu.

Međutim, umetnost flertovanja je zapravo vrlo jednostavna. Čak i ako ste do sad imali par neuspelih pokušaja u sferi flerta, vrlo lako uz par smernica možete postati neko ko vlada ovom umetnošću. Nema potrebe sa stresom, jer vam danas otkrivamo kako da flertujete kao dama, kakva jeste.

KONTAKT OČIMA

Od svih načina govora tela, kontakt očima je jednostavno obavezan. Možda niste ni svesni moćnog efekta koji on ima, ali ako imate dovoljno smelosti da momka koji vam se dopada pogledate u oči i osmehnete se, prešli ste polovinu puta. Dakle, ako želite da nekom privučete pažnju gledajte ga dovoljno dugo dok on ne osteti vaš pogled i uputi vam svoj pogled. Međutim, ne sklanjajte pogled! Nastavite da ga gledate i blago se osmehnite. Ako vam uzvrati osmeh, suptilno pogledajte na drugu stranu.

PRONAĐITE NJEGOVU STRAST

Ovaj način flertovanja zahteva nekoliko minuta razmišljanja. Ako već znate ponešto o osobi koja vam se dopada, istoristite to za započinjanje razgovora. Ako znate koju vrstu muzike ili sporta voli, to može da bude vaš savršen uvod. Pomenite da biste baš voleli kada bi grupa (koju sasvim slučajno on obožava) nastupala u vašem gradu.

ISKORISTITE MOĆ SVOJE KOSE

Muškarcima jednostavno zastane dah kada devojka prolazi prstima kroz kosu. Sledeći put kada se nađete u blizini osobe koja vam se dopada ne propustite priliku da prođete prstima kroz svoju kosu, zabacujući je po strani ili u nazad. Takođe možete je pomeriti iza ušiju i otkriti crte vašeg lica, što će mu pokazati vaše samopouzdanje.

UPUTITE MU ISKREN KOMPLIMENT

Muškarce ne bi trebalo da posmatrate kao kamenje koje ne voli stvari poput komplimenata, jer ih smatraju previše – ženskim. Svaki muškarac voli da bude primećen od strane lepšeg pola. Samim tim ako vam se nešto dopada na njemu, potrudite se da mu to i kažete. Šta god da ste odabrali bilo da je to njegov autfit, frizura ili nešto treće, nastojte da budete što iskreniji, jer će on itekako primetiti ako folirate.

SASVIM “SLUČAJNO” GA DOTAKNITE

Nema tog muškarca kom neće poskočiti srce ako ga u toku razgovora devojka sa kojom flertuje sasvim “slučajno” (i nežno) dotakne. Imajte na umu da su dozvoljena mesta za ove dodire – ruke, lice, ramena i leđa. Zapamtite vi treba da sebe prikažete kao damu, a ne kao nekog ko ugrožava njegov privatni prostor.