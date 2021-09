TREĆINA ŽENA BRINE ZBOG OVOGA TOKOM SEKSA: To ih sprečava da uživaju u odnosu i da dožive vrhunac!

Verovali ili ne, trećina žena kaže da im je najveći problem u vezi sa seksom to što previše brinu zbog svog izgleda.

Ovaj podatak rezultat je istraživanja koje je sprovela kompanija Lovehoney, a u kojem je učestvovalo više od 3.000 ljudi.

Muškarce najviše brine prevremena ejakulacija, dok 30 odsto žena prijavljuje brigu o svom izgledu. To je veoma važno jer briga o izgledu utiče i na to koliko su one zadovoljne seksualnim životom.



"Naša kultura vrši pritisak na žene da budu privlačne, ali ne previše seksualne – otvorene i spremne za seksulno iskustvo, ali ne previše iskusne niti zahtevne", kaže stručnjak za seks Majiša Betl. "Takođe se vrši pritisak na žene da svoja tela podrede neodrživim standardima lepote. Sve to doprinosi da se žene srame svojih tela tokom seksa", dodaje.

Ranija istraživanja su pokazala opterećivanje i nezadovoljstvo izgledom utiču i na zadovoljstvo seksualnim životom. Naime, prema rezultatima studija, ljudi koji se srame svog tela su manje skloni time da traže ono što žele u krevetu, da postave granice i iskažu svoje potrebe. S druge strane, zadovoljstvo svojim telom i izgledom povezuje se sa manjim stresom zbog "performansa" u krevetu, a ispostavilo se i da je tako lakše uzbuditi se i doživeti orgazam.

"Zaista je teško uživati kada se konstantno preispitujemo da li ispunjavamo standarde koje nam je svet nametnuo. Kada se ne osećamo najbolje u svom telu, naš seksualni život pati. Dolaze mi ljudi koji imaju poteškoće da se uzbude ili dožive vrhunac jer preterano razmišljaju o svom izgledu. Zapravo je to veoma često. Kada nam misli neprestano ’idu’, to može da nam onemogući da uživamo u dodirima i da nam upropasti zadovoljstvo", kaže Betl.

