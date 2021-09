BEZ OKLEVANJA: Ovo su pouzdani znaci da je ON TAJ kome možete reći SUDBONOSNO DA

Savremeno doba stavilo je veliki pritisak na instituciju braka, i sve je više razvoda koji ukazuju na to da partneri ne mogu da se nose sa teretom koji im je na leđima, što svakako može da bude zastrašujuće za sve one koji tek planiraju da se venčaju.

I zaista, teško je učiniti da uprkos svim izazovima, brak funkcioniše. Samim tim ako ste u vezi sa nekim i razmišljate o tome da jednog dana zavežete čvor, nije mala stvar imati na umu poražavajuću cifru razvoda. Ako znate da postoji šansa da brak ne potraje, da li se uopšte upuštati u takvo nešto?

Uprkos svemu rečenom, ne bi trebalo da dozvolite da tuđi postupci i statistike utiču na vašu odluku. Ako nekog zaista volite, sve što je potrebno jeste da sledite svoje srce. Ono što je pri tom poželjno jeste da imate na umu da postoje znaci koji vam mogu reći da li je on – TAJ. Koji su to znaci saznajte u redovima koji slede.

VAŠ VOLJENI IMA ODLIČNE KOMUNIKACIJSKE VEŠTINE

Da bi brak trajao i da biste bili u mogućnosti da rešavate različite probleme zajedničkim snagama, važno je da oba partnera imaju dobre komunikacijske veštine. Ono što je nužno je da kraj sebe imate takvu osobu, sa kojom vam je lako da vodite kako svakodnevni razgovor tako i onaj koji se tiče ozbiljnih tema.

ON JE OSOBA KOJA SE PONAŠA ZRELO

Zrelost bi trebalo da dolazi sa godinama, međutim to nije uvek tako. Većina muškaraca danas se ponaša poprilično nezrelo za svoje godine, što znači da žive od danas do sutra, bez planova, bez preuzimanja odgovornosti za svoje postuke. Takođe ono što je važno da znate o svom voljenom je da li svoje emocije drži pod kontrolom jer je to odlika zrelosti.

UVEK SE ODNOSI SA POŠTOVANJEM PREMA VAMA

Poštovanje je pored poverenja i ljubavi, najvažniji deo jednačine koja gradi brak. Ako se vaš voljeni prema vama uvek ponaša s poštovanjem, odnosno ako nikad ne pokušava da vas ponizi, omalovažava vaše mišljenje i tretira vas sebi ravnom osobom, to je znak da je on osoba kakva vam zaista treba u životu.

TOKOM RASPRAVA SA VAMA PONAŠA SE PRISTOJNO

Zaista je potrebno mnogo strpljenja da se ne izgubi kontrola nad emocijama kada dođe do rasprave u vezi. Ako on i u ovo situaciji pronalazi način da ne viče, ne prekida vas dok govorite, ne nameće vam svoje mišljenje i ponaša se štaviše vrlo pristojno, to je znak da će vam i u braku sa njim biti lako da rešite sporove.

ON ČINI DA SE OSEĆATE ZAISTA VOLJENO

Uzalud vam neko može govoriti da vas voli ako vi to ne osećate. Nije sve u izgovorenim rečima. Dela ostavljaju snažniji utisak. Ako se on svakog trenutka kada ste zajedno trudi da se vi osećate voljeno, to je znak da vas očekuje srećan život sa njima.