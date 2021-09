DR VOJA OTKRIO KOJA VODA JE NAJOPASNIJA ZA SRCE! NIKAD je ne kupujte, odaje je natpis na etiketi!

Da li je voda čista, i da li je bolje kupovati flaširanu nego piti "česmovaču", objasnio je dr Voja do detalja.

Koja voda je najbolja, a koja najgora za zdravlje, objasnio je gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić.

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić pričao je u Jutarnjem programu o vodi koju pijemo. Najvažnija tečnost bez koje naš organizam ne bi mogao da funkcioniše "dolazi" nam iz česme, drugih tečnosti koje unosimo kao što su kafa ili mleko, ali je mnogi od nas kupuju flaširanu.

"Beogradska voda je ispravna, nema teške metale niti bakterije, to ja garantujem. Ako popijete česmovaču, nećete imati nikakav problem, nju mogu i bebe da piju jer je niskomineralna. Osnovni problem su minerali, natrijum hlorid ako se nalazi u vodi, što je prirodno kod nas u Srbiji. Ako se puno znojite, nadomestićete izgubljenu so uz hranu", rekao je on.

Voda je često obogaćena "svim i svačim", da li bi takvu trebalo kupovati?

"Voda s jodom je dobra, ali ja znam odakle je ona, ne bih je uzimao mnogo. Uzimajte niskonatrijumsku vodu", rekao je on i objasnio kakvo izvorište je idealno ukoliko je geografsko poreklo vode naznačeno na pakovanju.

"Nećemo nikoga reklamirati ali kupujte vodu sa visine, gde nema mnogo industrije, gde je voda filtrirana od kišnice sa neba. Ta voda prolazi kroz zemlju i stenje i dobijamo niskomineralnu vodu. Nemojte neku sa nulte nadmorske visine", rekao je on.

Jedan sastojak flaširane vode je posebno opasan za ljude koji imaju čest zdravstveni problem, odnosno kardiovaskularne bolesti. Ako pogledate etiketu na kojoj su sastojci, videćete sadržaj natrijuma i on ne sme da pređe određenu vrednost.

"Česmovača je sigurna, mikrobiološki i hemijski, ali je flaširana odlična! Ako ima do 50 miligrama natrijuma po litru, neće vam povećati natrijum u krvi. Pogledajte etiketu, sve do 50 miligrama može. To je svuda preporuka čak i za bebe. Kod nas, nažalost, ima više voda sa visokim natrijumom ali postoje u samoposluzi i one koje imaju smanjen sadržaj. Odmah etiketu pogledajte. Visokonatrijumske su opasne posebno za srčane bolesnike", rekao je on.

Visokonatrijumske vode trebalo bi da pijemo samo ako se bavimo velikom fizičkom aktivnošću, da bi se nadomestila so koju gubimo znojenjem.

Da li je zdravo popiti kiselu vodu ujutru uz kafu?

"Ujutru se budimo, imamo uzbuđenje čitavog organizma, pa i želuca koji luči mnogo kiseline. Onda želudac radi 'na leru', bez mnogo hrane ako niste doručkovali. Ako uzmete alkalnu vodu sa dosta bikarbonata, neutralizujete tu kiselinu i onda dobijate pun efekat kafe. Samo nemojte više od dve čaše, a onda pređite na niskomineralnu vodu", rekao je on.

Da li bi vodu trebalo rashlađivati, posebno tokom vrelih dana?

"Neće voda izgubiti svoja svojstva, i prirodna voda je na temperaturi od oko osam stepeni. Slično će biti i s vodom iz frižidera, ostavite je malo napolju i pijte je slobodno, imaće dobro dejstvo na probavu", rekao je on.

A ako "ne volimo" vodu?

"Ako popijete litar mleka, uneli ste 850 mililitara vode. Samo mlekom menjajte vodu, sokovi su puni šećera, voće je možda raslo negde gde ima puno teških metala, ne znate gde je raslo voće od kojeg je napravljen sok", rekao je on.