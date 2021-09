5 RAZLOGA zašto sam OPROSTILA MUŽU PREVARU: Šta biste vi uradili?

Supruga koja je oprostila preljubu svom bračnom partneru naišla je na mnogo osuda, ali ona ima svoje razloge koji su jači od ljutnje zbog veze za jednu noć.

Naime, ona kaže da je mnoge žene osuđuju, a nisu ni svesne koliko greše.

Prva i najveća greška koju žene prave je to što misle da sve žene greše ili su glupe ako ne rade ono što bi one učinile, počinje supruga svoju priču za pult24.info. Pa zbog toga imamo one žene koje kažu "Jao koja glupača, oprostila je mužu prevaru, to je zadnja stvar koju bih učinila u svom životu".

Ista ta žena možda nema pojma o toj ženi koja je oprostila prevaru, niti o njenom odnosu sa mužem, ali ipak ona želi da nameće svoje mišljenje drugima i javno ističe da su svi ostali, koji ne razmišljaju kao ona, glupi ili zaostali. Imate pravo da kažete svoje mišljenje, ali ne i da osuđujete na osnovu njega!

1. Znala sam s kim ulazim u vezu. Već na početku veze znala sam da je moj muškarac težak za osvajanje. Već u svojoj mladosti je dobio titulu večnog neženje jer su ga najviše privlačile kafane i izlasci.

2. Ostala sam uz tog muškarca jer je imao dosta toga da ponudi. Kao i svim ostalim ljudima, promena nabolje ne dolazi preko noći. Za to su potrebne godine truda. Ono što je meni bilo najbitnije jeste da taj muškarac bude fer prema meni, a ne samo da je bio fer, bio je predivan.

3. Udala sam se za tog muškarca za kojeg sam znala da je varao žene u prošlosti. Mnoge žene su mi govorile "Glupačo jedna, on je varao sve do jedne. Varaće i tebe". E pa drage moje, za razliku od vas, ja sam barem dala drugu priliku čoveku koji želi da se menja. Hrabrost je prihvatiti čoveka onakvim kakav je sad, bez da sudite njegovoj prošlosti.

4. Prevario me i oprostila sam mu. Bilo je to na početku veze, i priznao mi je tek kada smo bili u braku, 3 godine nakon tog incidenta. Naravno da mi je bilo teško. Ali bilo mi je sasvim jasno da je to bilo nešto zbog čega se kaje, što ga je izjedalo godinama, i što mi je konačno morao priznati.

5. Shvatila sam da moj muž vredi mnogo više od jedne noći sa drugom ženom. Ono što mi je bilo najbitnije jeste činjenica da se on istinski trudio da se promeni za mene. Ja to nisam forsirala, a on se zaista trudio. Ne možete od večitog neženje očekivati da preko noći postane veran momak, ako to činite, rizikujete da pored sebe imate jako depresivnog muškarca.

Za tu promenu treba mnogo vremena, truda, razumevanja i podrške. Svaki muškarac može postati veran, samo mu trebaju dobre smernice i sloboda volje. Ništa ne ide na silu ni pod uslovima. Ako muškarac ima želju da se promeni i prema vama je jako drag, nemojte ga otpisati na prvoj grešci. Dajte mu ljubav i razumevanje, bićete ponosne na sebe.

