NISU SAMO SLATKIŠI: Stomatolozi otkrili koja je najgora hrana za dečje zube

Ako ste se ikada zapitali koja je hrana najgora za dečje zube i postoje li zdravije alternative, stomatolozi su dali odgovore koji bi vas mogli iznenaditi.

Dr Ronald Plotka s više od 40 godina iskustva za Eat This, Not That ponudio je smernice koje bi mogle koristiti roditeljima.

Slatkiši

Kad deca jedu slatkiše, objašnjava dr. Plotka, brzo se proizvodi kiselina koja može da uzrokuje značajna oštećenja gleđi, što dovodi do karijesa.

Sušeno voće

Kad roditelji deci daju sušeno voće, veruju da je ono nutritivno dobro. Međutim, ono se može zalepiti za dečje zube, što dovodi do stvaranja plaka i karijesa.

Skrob

Dr. Plotka kaže da je ranije ove godine napravljen pregled studija kojim je utvrđeno da se, osim šećera, i skrob povezuje s pojavom karijesa kod dece.

Čips od krompira

Ako ste iznenađeni jer je čips na listi, evo objašnjenja.

- Čips od krompira spada među namirnice s najvećim nivoom skroba, koji se vrlo brzo razgrađuje u šećer. On izaziva stvaranje kiseline u ustima, što uništava dečju gleđ - tvrdi dr. Plotka.

Namirnice za kojima bi ljudi trebalo da posežu kako bi sačuvali zdravlje zubi su voće i povrće, mlečni proizvodi, hrana s manjim udelom šećera, a za piće – voda, savetuje stomatolog.