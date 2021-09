VODITE RAČUNA! Krompir može da bude OTROVAN, a da se to ne primeti golim okom

Krompir je namirnica koju često ostavljamo u ostavi duže nego što bi trebalo, pa nije neuobičajeno da ga bacamo nakon što primetimo neprijatan miris. Ali ima i onih koji će pretpostaviti da je dovoljno samo oljuštiti koru, ukloniti crne tačkice, da bi on bio dobar za jelo.

Stručnjaci kažu da postoji jedan specifičan znak koji otkriva da krompir nije više dobar za jelo, ali i da može biti opasan za zdravlje.

Lako je pomisliti da bi ih samo trebalo ukloniti s krompira kako bi on bio jestiv, ali – niste svesni problema. Prema pisanju Healthline portala, zelena boja na krompiru javlja se kada on počne s proizvodnjom hlorofila, što je prirodan proces. Kada primetite taj pigment, to znači da je krompir počeo i s proizvodnjom solanina, komponente koja štiti od štete koje uzrokuju životinje, insekti, gljivice i bakterije. Radi se o toksinu koji se nalazi u krompiru, a ne samo o zelenim tačkama, a ako se radi o višem nivou, može biti opasan za ljude, piše Ordinacija.hr.

Nivoi solanina su najveći u kori krompira, pa ćete ljuštenjem svakako otkloniti deo toksina (oko 30 odsto), ali nećete rešiti problem. Stručnjaci nisu sigurni koliko to tačno ove komponente treba da bude u krompiru da vama bude loše, ali jedna studija je otkrila da 0,6 miligrama po kilogramu težine može voditi do bolesti. Posebno je važno da takve krompire držite podalje od dece koja imaju puno nižu telesnu masu, pa mogu i jače da osete posledice trovanja solaninom.