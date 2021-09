LOŠA SREĆA - 5 stvari koje ne smete da POZAJMLJUJETE jer vammogu doneti samo PROBLEME...

Nekad je lakše otići kod najbližeg komšije i pozajmite nešto što vam hitno treba. Pogotovo kada prodavnica nije blizu. Ipak, treba da znate da neke stvari ne treba da pozajmljujete jer to donosi lošu sreću.

Ako komšiji pozajmite nešto, veruje se da mu sa tim dajete i deo svoje sreće. To važi i za stvari koje unosite u svoj dom jer se može desiti da vam te stvari donesu nesreću. Nikad nemojte pozajmljivati ovih pet stvari:

So

Ako su vas komšije zamolile za so, dajte im samo pod jednim uslovom – kao poklon. Opasnost leži u tome što so ima veliku energiju i može loše da utiče na sudbinu. So je jedna od najvažnijih magičnih komponenti, pa se ne preporučuje njeno pozajmljivanje. Ljudi koji su posuđivali, pa vraćali so osetili su gubitak sreće, pa čak i gubitak zdravlja...

Posuđe (tanjiri, šerpe)

Veruje se da su usko povezani sa energijom kuće u kojoj se nalaze. Ako neko hoće da učini nešto loše drugima, samo treba da dozvoli korišćenje svog posuđa: šolja, šerpi, tanjira, kašika itd… Nikome ne dozvolite da od vas pozajmljuje tanjire, šerpe ili bilo koji deo posuđa, jer možete negativno uticati na sudbinu tih ljudi. Oštećeno posuđe je još opasnije jer donosi lošu energiju domu u kom se nalazi.

Odeća

Ako kupujete stvari koje su već bile u opticaju, to je sasvim ok, jer ste ih platili. Ali nikako ne pozajmljujte garderobu od drugih ljudi. Odeća je veoma lična stvar, čak i ako je uzmete od sestre ili brata, pa je bolje da nešto date zauzvrat. Kažu da obuća donosi najveću nesreću jer ona upija najviše negativne energije, prenosi tuzlanski.ba.

Nakit

Nakit je pun energije osobe kojoj pripada. Stoga ga ne treba pozajmljivati. Stavljajući minđuše ili prstenje druge osobe, sa njima "dobijate" i probleme te osobe.

Metla

Ako komšiji pozajmite metlu budite sigurni da će doći do novčanog gubitka u vašem domu. Čak rizikujete da dobijete i otkaz. Ni u kom slučaju metlu ne smete da date nekome da je koristi, pa vrati. Ako je date, neka to bude za stalno.

