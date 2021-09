ZBUNJUJE VAS UHT OZNAKA NA MLEKU? Evo šta ona znači i da li je ono zdravije od svežeg

Verovatno ste bezbroj puta naišli na oznaku UHT na ambalaži mleka i preleteli je neznajući šta ona zapravo znači.

Ultra-pasterizacija (UHT) je najsavremeniji način prerade mleka. Mleko se zagreva se na veoma visokoj temperaturi, ne manjoj od 137 stepeni C, drži nekoliko sekundi, a zatim se hladi.

Za ovo kratko vreme, pri visokim temperaturama u mleku, gotovo sve bakterije se uništavaju.

"Najvažnije je da u ovom mleku glavna korisna svojstva ostaju nepromenjena, a to su nutritivne komponente mleka - mlečni proteini i mlečna mast, kao i najvažniji elementi u tragovima za telo - kalcijum, fosfor...", objasnila je tehnolog Larisa Abdulajeva.

Koliki je rok trajanja UHT mleka?

Posle termičke obrade, takvo mleko postaje sterilno i može da se skladišti na temperaturi koja ne prelazi 25 stepeni C do šest meseci. Poređenja radi, sveže ili pasterizovano mleko (fabrički zagrejano na 70 stepeni C) čuva se 5 do 10 dana.

Najčešće se UHT mleko kupuje jer pre otvaranja pakovanja može dugo da se čuva i van frižidera.

Koja je razlika između svežeg i dugotrajnog mleka?

Treba prvo razjasniti da "sveže" mleko ili kratkotrajno kako ga najčešće zovemo, nije sveže u bukvalnom smislu te reči, već je prokuvano na temperaturama manjim od ključanja kako bi se neke najopasnije bakterije u mleku ubile. Rizik kod ovog proizvoda jeste što sadrži somatske bakterije koje mogu da izazovu niz tegoba, od dijareje pa nadalje, i neophodno ga je "sterilisati", odnosno skuvati kako bi se one uništile.

Dugotrajno UHT ili sterilizovano mleko je obrađeno na visokim temperaturama i lišeno ovih bakterija.

I jedno i drugo mleko imaju svoje prednosti i mane. U UHT mleku se zbog visokih temperatura pored štetnih bakterija "uništavaju" neke komponente koje sveže mleko sadrži, kao neki korisni enzimi i vitamini. Ono što se zadržava jesu proteini i masti kod kojih je očuvana hranljiva vrednost i svarljivost.

Autor: