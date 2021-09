ŠTA JE TO KETO ISHRANA? Zbog ovoga CEO SVET bruji o blagodetima ove DIJETE!

Keto ishrana je jedno vreme bila toliko aktuelna da su ljudi širom planete stvarali čak zajednice.

Naravno kao i bilo koja druga ishrana, za neke osobe je odlična dok za neke je bila prava katastrofa. Ipak se ispostavilo da u to vreme nisu mnogo obraćali pažnju na kvalitet hrane, već samo uklanjanje ugljnih hidrata iz ishrane.

Keto ishrana nije samo uklanjanje ugljenih hidrataDa bi pojasnili koncept ishrane moramo malo da udjemo u detalje. Telu su potrebni ugljeni hidrati ali moguće je dobiti vid šećere iz masti u vidu Ketona. Samim tim imamo zamenu za glukozu ali ne u potpunosti. Tu je uglavnom nastajao problem, osobe su prijavljivale odličan nivo energije tokom dana ali drastičan pad tokom treninga. Ipak u nedostatku direktno šećera trening mora biti adaptiran.

Ali bilo je slučajeva da su osobe imale drastičan pad energije tokom dana. To je uzrok direktno neadaptirane ishrane. Te osobe su samo prekinule da jedu ugljene hidrate. Bez priprema, bez dodavanja masti, bez bilo kakve promene u adaptaciji na isrhanu. Tu dolazi do kolapsa u telu, drastične i nagle promene gde silimo telo da prelazi na drugi vid goriva.

Keto ishrana

Da bi sama ishrana bila uspešna i telo stupilo u ketozu potrebno je jesti manje od 20 grama hidrata dnevno. Zelene lisnate salate su ključ u ishrani. Obratite pažnju da unosite dovoljno zelenila, preporuka je ni manje ni više već jedan kilogram zelenih linsatih salata dnevno. U stanju keto ishrane insulin je na niskom nivou, samim tim se nivo minerala lakše spira iz tela. Ako se desi da osetite dehidrataciju i ako pijete dovoljno vode, dodajte više soli u ishranu. Dehidratacija i pored vode je pokazatelj da delu fali natrijuma, dok ako osećate umor tokom dana fali vam kalijum.

Masti su glavni izvor energije, protein je u ovom slučaju gradivni blok tela ali i moguće rezervno gorivo u slučaju da ga telo obradi za male potrebe glukoze. Neka u ovom slučaju ishrana bude bazirana na 30-35% proteini, 65-60% masti i 10-5% ugljeni hidrati, ako je moguće da sav izvor hidrata budu vlakna. Birajte masnije meso ispred nemasnih, pileći file vam u ovom slučaju baš i nije prijatelj dok prošarana govedja šnicla je pravi izbor. Upamtite masti su sad izvor energije i morate ih unositi u ishrani. Ako ne unosite dovoljno masti, proteina i zelenila vaša nova isrhana je osudjena na propast.

Keto ishrana i trening

Kao što je ishrana promenjena, tako mora i trening biti adaptiran. Osobe koje su prijavile kako su opsali keto slabost, zapravo je manjak snage u ponavljima od 5 do 8. Naravno da je to slučaj, to je raspon ponavljanja u kojem telo troši glukozu (šećer) za energiju. Dakle siguran način je da ponavljanja svedemo na 3-5 uz dodavanje tempa od četri do šest sekundi u negativu poteza. Taj pristup ostavljamo za osnovne vežbe. Samim tim dobijamo mišićnu pumpu kao i rast mišića kako u snazi tako i u volumenu.

Dopunske vežbe potrebno je raditi u rasponu od 15 do 18 ponavljanja. Takvim pristupom podstičemo tenziju na mišić ali zaobilazimo kritični momenat gde se intenzitet susreće sa volumenom. Ako se intenzitet sretne sa volumenom na nivou od 60 odsto ulazimo u potrošnju šećera kao energiju. U ovom slučaju potrebno je adaptirano opterećenje da bi imali snagu da ispratite 18 ponavljanja.

Keto ishrana može da ima dosta benifita na telo ali samo pod uslovom da vam to bude životni stil u nekom narednom periodu. Ako pravite pokušaje od nedelju dana ili različite varijacije možete dovesti do neželjenih efekata. Telu je potrebno čak četri nedelje da se kompletno adaptira na potrošnju masti za energiju. Nemojte prerano da prestajete ili da već zasluženo „braljate“ u svojoj novoj ishrani.