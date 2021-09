PRAVI TRIKOVI U KREVETU! Muškarci, uradite SLEDEĆE i kako da je dovešćete je do VRHUNCA

Da bi muškarac zadovoljio partnerku u krevetu i tako sebi povećao nivo samopouzdanja, potrebno je da se služi trikovima koji će pomoći da žena doživi vrhunac.

Praktični saveti zlata vredni

Statistika kaže da više od četvrtine muškaraca pati od anksioznosti zbog seksualnih performansi i to može da uzrokuje erektilnu disfunkciju. Drugim rečima, mnogi imaju tremu od toga kako će se pokazati u krevetu, a neki pogrešno veruju da je dovoljno da imaju veliku alatku da bi doveli ženu do vrhunca.

Seksolozi koji se bave edukacijom i podučavanjem muškaraca koji su željni poboljšanja na ovom terenu otkrivaju jednostavne načine i seksualne tehnike koje će im pomoći da partnerke dovedu do orgazma.

Magija poljupca

Ljubite partnerku po celom telu da biste stvorili uzbuđenje i povećali šanse za orgazam. Polako gradite seksualnu napetost. Ne potcenjujte snagu poljupca. Držite partnerku uz sebe da bi vam se sinhronizovali otkucaji srca. S ovim će hormoni zadovoljstva probiti plafon. Počnite sa sporim lakim poljupcima i polako ubrzavajte, istražujući njen vrat i lice.

Seksi šaputanje i erogene zone

Predigri posvetite pola sata. Igra rečima može žene da dovede do orgazma, zato ne zaboravite da uključite i mozak u vođenje ljubavi. Seksi šaputanje, stenjanje i nestašan razgovor stimulišu amigdalu - emocionalno područje mozga povezano s užitkom. Ne plašite se da istražite njene erogene zone rukama. Tačke užitka kod žena su vrat, ramena, uši, donji deo stomaka, unutrašnja strana butina, jama iza kolena, zadnjica i stopala, koja vam ne moraju biti fetiš da biste im se posvetili.

Tajna je u tome da usporite

Muškarcima je u proseku potrebno od dva do 10 minuta za postizanje orgazma, a ženama od 16 do 20 minuta. Zaključak je jednostavan: morate da usporite. Postoji još jedan supertrik. Dovedite partnerku do ivice orgazma, a zatim se zaustavite pre nego što polako ponovo krenete u akciju. To garantuje duži i intenzivniji orgazam.

Ogledalo i tantrički seks

Postavite ogledalo pored kreveta i namestite se da oboje možete da vidite šta se događa. Najbolje pozicije za ovo su kaubojka i dogi stajl. Žene su jednako vizuelna bića i vole da gledaju sebe u akciji. Isprobajte i tantrički seks. Okrenite se jedno prema drugom i tako lezite. Gledajte se u oči, ujednačite disanje, polako kružite rukama po njenom telu i nežno držite njene grudi ili druge osetljive delove tela. Posvetite ovom zadovoljstvu svakodnevno 10 minuta.