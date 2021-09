ZALJUBLJIVE PRIRODE: 4 horoskopska znaka koja je lako osvojiti

Neki predstavnici Zodijaka se zaljube za tili čas, dok je drugima potrebno mnogo vremena da nekom poklone pažnju i emocije.

Sazvežđe pod kojim smo rođeni neretko utiče i na naše emocije, odnosno spremnost da se damo drugim ljudima, ali i na to da li ćemo se lako zaljubiti i koliko smo spremni da poludimo od ljubavi.

Astrologija kaže da među znake koji se najteže zaljubljuju spadaju Vodolije, Lavovi i Device. Vodolija može da se zaljubi tek ako shvati da ste joj prijatelj, Lavovi su pre svega zaljubljeni u sebe, a imaju visoke kriterijume za zaljubljivanje, dok Devica mora sve da izanalizira i da odluči da se zaljubi.

S druge strane, postoje i osobe koje se zaljubljuju dok trepnu i kojima je "ljubav na prvi pogled" prirodno stanje. Ma koliko čudno zvučalo, ali od brzine zaljubljivanja, sasvim sigurno ne zavisi dužina trajanja ljubavi. Drugačije rečeno, ako ste se instant zaljubili, ne mora da znači da ćete se brzo i "odljubiti".

Kako zvezde kažu, četiri horoskopska znaka se lakše zaljubljuju nego svi ostali.

1. Ovan

Ovnovi definitivno spadaju u grupu ljudi koja se zaljubljuju na prvi pogled. Iako Ovnovska staloženost, ali i odmerenost, nimalo ne asocira na osobu koja tako lako može da svoje emocije veže za nekog koga je tek upoznala, u praksi se oni mnogo brzo zaljube.

Njihova zaljubljenost nije stvar šestog čula i instinkta, već iskrene emotivnosti koja izbija na površinu onda kada se pojavi "inicijalna kapisla" u vidu neke osobe koja ih zainteresuje.

2. Blizanci

Razigrani Blizanci su u suštini veliki emotivci i lako se zaljubljuju. Oni se često najpre zaljube, pa se posle kaju kada shvate da su pogrešili što su toj osobi poklonili svoje emocije.

Blizanci su do te mere specifične osobe da oni zapravo mogu da se u kratkom roku zaljube u dve, pa čak i tri osobe, skoro istovremeno. Njima to neće smetati, jer imaju dovoljno emocija za sve. To ne znači da su njihove emocije neozbiljne, već samo da oni retko kada nauče da na pravi način kanališu energiju onako kako je to potrebno.

3. Rak

Nežni i emotivni Rakovi su zaljubljive prirode , ali oni svoju ljubav koja dođe veoma brzo nikada ne pokazuju - niti tome u koga su se zaljubili, niti kompletnoj javnosti.

Ponekad su spremni da mesecima kriju i od najboljih prijatelja da su se zaljubili. Rakovi su retko kada nezaljubljeni, ali im je problem da skupe dovoljno hrabrosti, volje, želje i da se potrude da ljubav, koju su već počeli da osećaju, realizuju.

Zbog svega ovoga, Rakovi spadaju u znak koji se možda i najlakše zaljubi, ali skoro pa najređe svoju ljubav i ostvari.

4. Škorpija

Osobe rođene u ovom vodenom znaku zaljubljuju se brzinom udara groma. Čini se da se tako i osećaju kada se zaljube - tada su im probuđena sva čula. Škorpijama se na licu vidi da su zaljubljene, a pogotovo onim pripadnicima ovog znaka koje dugo nisu volele, odnosno koje dugo nisu bile u emotivnoj vezi.

Potpuno su nesposobne da to sakriju, isto kao što su nesposobne da se ne zaljube kada im se neko dopadne. Čudna stvar kod predstavnika ovog znaka je i ta što mogu da se zaljubljuju bez prethodne ideje o tome da li je ta emotivna veza moguća ili nemoguća. Škorpije ne mogu sebi da objasne činjenicu da neko koga su one poželele, pa i zavolele, njima može da odoli.

