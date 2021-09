Na osnovu svog PODZNAKA saznajte ISTINU O SEBI

Podznak govori kakvom energijom zračimo! Od svih kuća u astrologiji, najvažnija je prva kuća, tj. ascendent ili kako je u narodu popularnije podznak. To je uzlazni znak i od velikog je značaja u svim školama astrologije jer služi kao filter kroz koji se sve u horoskopu izražava. Većina astrologa veruje da podznak ima isti ili veći uticaj od Sunca i Meseca.

Ascendent je dakle tačan stepen zodijaka (ekliptike) na istočnom horizontu u trenutku čovekovog rođenja. Zbog toga se ponekad naziva i “uzlaznim znakom”. Akademska astrologija insistira na preciznoj upotrebi termina i definicija, zato odmah treba naglasiti da ustaljena upotreba termina “podznak” nije opravdana, ali se ovaj pojam i termin udomaćio u praksi i najčešće se koristi. Dakle, pravilno je reći ascendent ili uzlazni znak.

Postoji nekoliko činioca koji utiču na to koliko je jaka ili slaba sila podznaka. Prvo, veruje se da što bliže početku znaka podznak pada, jači će biti njegov uticaj. To je zato što će većina prve kuće pasti u tom znaku. Ako podznak pada kasno u znaku, većina prve kuće će biti u sledećem znaku, a time oslabiti delovanje ascendenta. Osim toga, veruje se da je uticaj podznaka veći ukoliko je Sunce u slabom položaju.

To je zato što je Sunce bukvalno na drugoj strani Zemlje, kada je subjekt rođen, skriven od pogleda. Još jedan faktor u vezi delovanja ascendenta je teorija da ljudi postaju više nalik svom sunčevome znaku, posle oko 29 godina, jer starimo i imamo više samopouzdanja, a time i manje potrebe da se predstavimo javnosti drugačije.

Podznak se dakle određuje pomoću točnog sata i minuta rođenja, koa i mesta rođenja. Zemlja se stalno okreće, svakih nekoliko minuta menja se i stepen spomenute ekliptike. Čak ni dva jednojajčana blizanca nemaju isti horoskop jer je razmak između njihovog rođenja veći od pet minuta, pa se u to vreme promeni i položaj planeta na nebu.

Svoj sat rođenja naći ćete u matičnom listu rođenih. Taj stupanj ekliptike koincidira s prvim udisajem vazduha (plač deteta) i označava prvi korak u procesu nečijeg postojanja (života). Kvalitet i osobine podznaka odražavaju ko smo i kako doživljavamo život.

Podznak govori kakvom energijom zračimo. S obzirom na to da podznak utiče na to kako se susrećemo sa životom, on utiče i na naš fizički izgled, kao i na naš govor tela. Tome u prilog govori činjenica da ako se znak i podznak jednog od roditelja i deteta podudaraju tada dete fizički lići na tog roditelja.

Podznak je fasada koju imamo prema spoljnom svetu. On je maska iza koje se neko skriva. On je psihološko oruđe koje nas štiti i daje nam sigurnost. Glumačkim rečnikom rečeno: podznak je maska koju automatski navučemo na lice kada smo uplašeni ili u neizvesnosti.

Autor: