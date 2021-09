Povećava nivo HEMOGLOBINA, sprečava INFEKCIJE i čisti organizam: Napravite SAMI SREBRNU VODU (RECEPT)

Koristite je za povremeno pročišćavanje organizma, za zaštitu organizma u vreme epidemije.

Lekari preporučuju korišćenje srebrne vode za prevenciju gripa, bolesti organa za disanje, organa za varenje, stomatitis, infekcije uha, nosa i grla, cistitisa, upale oka, za lečenje alergija, trofičkih čireva, rana i opekotina.

Takođe se koristi i za lečenje bruceloze, astme i reumatoidnog artritisa. Stimulativno deluje na rad krvotvornih organa, povećava broj limfocita i monocita, crvenih krvnih zrnaca i nivo hemoglobina.

Evo kako da je sami napravite:

Vodu iz slavine sipajte u veću teglu i ostavite da odstoji preko noći, minimum 8 sati. Tokom prva 3-4 sata iz vode izlaze isparljive materije, a tokom sledeća 2-3 sata talože se soli metala.

Ujutru stavite u teglu srebrnjak ili srebrnu kašičicu, i ostavite ih da odstoje 24 časa. Možete držati vodu i u posudi od srebra. Srebro efikasno čisti vodu od raznih mikroba.

Ovako dobijenu srebrnu vodu pijte dva puta dnevno, po 100-150 ml. Pijte je ujutru, na prazan stomak i uveče pre večere. Pijte je tokom 2 meseca.

Srebrna voda, dobijena na navedeni način, je vrlo blaga. Koristite je za povremeno pročišćavanje organizma, za zaštitu organizma u vreme epidemije gripa i tako dalje.

Industrijski dobijena srebrna voda ima mnogo veći sadržaj jona srebra i treba je piti samo povremeno, u vrlo ograničenim količinama. Ako je stalno pijete, doći će do akumulacije jona srebra. To stvara višak srebra u organizmu, koji dovodi do ozbiljnih metaboličkih poremećaja, depresije, letargije, sivila kože i drugih negativnih posledica.

