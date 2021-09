Da li se muškarci žene iz ljubavi ili kad je pravo vreme? Evo šta oni kažu o tome

Ako vas je nekada dečko ostavio, prijatelji su vas sigurno tešili time "kako stvari ponekad jednostavno ne funkcionišu" ili "čak i ako ste imali osećaj da ste stvoreni jedno za drugo – nije bio pravi tajming!"

Drugim rečima, možete voleti nekoga i on vas jednako toliko, ali to nije uvek dovoljno da dovede do venčanja.

To je otprilike kao priča o kokoški i jajetu: hoćemo li da se venčamo kada nađemo pravu osobu ili ćemo da se venčamo sa onim ko je sada sa nama, ali smo konačno spremni? Kako bi otkrila tu misteriju, Toni Toun je na Tviteru pitala muškarce što misle o toj temi.

Pre nego što kažete "to je apsurdno, tajming je uvek pravi ako nađete pravu osobu", pogledajte neke odgovore koje su joj muškarci poslali. Nakon što je njen tvit postao popularan, ona je podelila sa svima neke komentare muškaraca: "To je istina! 100% -- voleo sam jednu ženu više nego ikada ikoga, ali jednostavno se nisam osećao spremnim pa nisam nikada ništa preduzeo. Nekoliko godina kasnije sam spreman, ali sad ona planira svoje venčanje". "Da skratim priču: oženio sam se ženom koja mi je pomogla da izlečim srce nakon što me ostavila žena koju sam neizmerno voleo - zbog drugog muškarca, jer ja nisam bio spreman".

Odgovori koje je Toni podelila na Tviteru su zbir žaljenja, propuštenih veza, ali i srećnih završetaka. Najbolje od svega je spoznaja da nema dva jednaka braka, a ako i postoji način da saznate kad je pravo vreme, niko ne zna kako to izgleda.

Ukratko, ispada da su ljubav i brak veoma komplikovani!

Autor: