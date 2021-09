Provela pored dečka godinu dana, pa su prvi put zajedno ušli u avion: Zbog ovog detalja htela je RASKID

Nije mogla da veruje šta joj je priredio.

Korisnica stranice Reddit opisala je na forumu “Da li sam ja se…a?” (“Im I the As….e?”) slučaj koji joj se dogodio nedavno kada je posle leta avionom poželela da raskine vezu s dečkom.

Odmah je naglasila da je jako brzo zavolela partnera, ali i da ju je od početka nerviralo koliki je materijalista i osoba opterećena statusom.

– Kako zarađuje više novca od mene, često je to isticao pred drugima. Kada smo se prvi put u vezi dogovorili da putujemo na godišnji odmor, šokirao me je informacijom da želi da leti prvom klasom. Ja nisam mogla da je priuštim, ali sam odlučila da izdvojim više novca kako bi ipak sedela kraj njega. Sutradan mi je rekao da je samo sebi korigovao kartu koja je prethodno kupljena za ekonomsku klasu. Dakle, sebe je svrstao među elitu, a mene je predvideo da tokom puta sedim sama sa ostalima? Bila sam u neverici – napisala je devojka.

Dodavši da je studentkinja i da u skladu sa učenjem zarađuje tek toliko da ima za sebe, ona je dodala da njen bivši dečko ima godišnju platu od šest cifara.

– Želela sam da putujemo nekim lou kostom, dakle da uštedimo kako bi imali novca na odmoru. On nije hteo da čuje za to. Potom me je ostavio u ekonomskoj klasi. Još nismo otputovali, ne znam šta da radim – istakla je korisnica Reddita.

Čitaoci su joj u komentarima pružili podršku pohvalivši je za ispravno razmišljanje, ali bilo je i onih koji su je pitali šta još traži pored takve osobe.

“Mislim da ne vidiš ono što je svima nama jasno. Nije on za tebe”, “Dečko ti je snob i ne treba da više budeš kraj njega”, “Ne samo što je ispao sebičan, već je pokazao i da u neuobičajenim situacijama ne možeš da se osloniš na njega”, bili su neki od komentara.

Autor: