'NJEMU TO NE SMETA!' Ona ima trojicu ljubavnika i muža koji je NIKADA NIJE PREVARIO!

Ri Nemetski (22) je supruga i majka koja je odlučila da podeli priču o otvorenom braku na društvenim mrežama.

Ona kaže da to spada pod "svingeraj", ali da se pomalo razlikuje jer nje suprug ne spava sa drugim ženama.

Otkrila je da su ona i suprug u srećnom braku, ali bez obzira na ljubav i sreću ona spava s drugim muškarcima - i njemu to uopše ne smeta i da je to zapravo zbog njega. Kaže kako je sve zapravo bila njegova ideja. Godinu dana nagovarao je da pronađe još seksualnih partnera, a iako joj je u početku sama pomisao na to bila neprijatna, pristala je kako bi zadovoljila njegove fantazije.

"Pokušala sam jer sam znala da će ga to usrećiti, a ako je on srećan - i ja sam. Sama biram muškarce sa kojima spavam i ne smatram to aferom jer imam njegovo dopuštenje. On ne spava s drugim ženama." Ri kaže da druge osobe ne utiču na njihov odnos i da je suprug i dalje najbolji ljubavnik kog je imala. Kaže da ih je ova stvar zapravo povezala još jače i od njih napravila jak par.

"Suprug ne poznaje te muškarce, uglavnom ih pronađem na Tinderu", kaže ova mlada mama i dodaje da gotovo cela obitelj zna za njihov otvoreni brak i niko ih ne osuđuje, pa i da je mnoggi od njih prate na TikToku.

Ona uvek ima 3 partnera van braka i stalno ih menja i retko je dva puta sa istim, možda da se ne bi razvila osećanja, ali Ri kaže da obožava muža i da je nemoguće da zavoli nekog drugog.

OBJAVU POGLEDAJTE OVDE!