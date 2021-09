Oprez: Top šest najopasnijih dijeta

Ruski nutricionisti i lekari upozoravaju na različite zdravstvene probleme koje izazivaju dijete, saopštio je ruski portal „Ura.ru“.

Proteinske dijete omogućavaju da se brzo mršavi, jer može da se smrša do pet kilograma za nedelju dana. Nutricionista i gastroenterolog Nurija Dianova podseća da ove dijete mogu da dovedu do avitaminoze i nedostatka hranljivih sastojaka. Nutricionista Mihail Ginzburg je dodao da proteinske dijete ne utiču dobro na digestivni trakt, jer organizmu obično nije potrebno više od 15 do 20 odsto proteina.

Paleodijeta je dijeta iz „perioda kamenog doba“ koja isključuje upotrebu mlečnih proizvoda, brze hrane, alkohola i veštačkih sastojaka. Međutim, onima koji se tako hrane preti nedostatak joda i gvožđa u organizmu, smatra Ginzburg. Ženama starijim od 50 godina, koje koriste ovu dijetu, preti pojava osteoporoze.

Gladovanje u intervalima dovodi do mešanja ciklusa korišćenja hrane i velikih pauza, pa se pojavljuju promene u radu pankreasa i do stvaranja kamena u želucu, navodi Dianova. Gladovanje može biti korisno, ali je prethodno neophodno konsultovati lekare.

Monodijete su štetne, jer ishrana jednom vrstom proizvoda ne može biti zdrava za organizam.

„Jedna vrsta ishrane je štetna za sve sisteme u organizmu, jer će se sigurno pojaviti ili prevelika količina ugljenih hidrata ili proteina ili masti“, smatra Ginzburg.

Ketodijeta podrazumeva da se u ishrani ne koriste ugljeni hidrati i opasna je zbog stvaranja ketona koji truju telo. Organizam postaje prezasićen belančevinama pa je potrebno da se prema takvoj dijeti oprezno odnosi.

Dijetu sa malo ugljenih hidrata koriste sportisti.

„U slučaju da se dijeta nepravilno koristi ona može dovesti do nedostatka fosfolipida i drugih korisnih masti koje su neophodne organizmu“, podvukao je Ginzburg.

Prema njegovom mišljenju takva dijeta se ne sme dugo koristiti.

pročitajte još Ljudi sa ovom KRVNOM GRUPOM NAJSLABIJI - NAJMANJE OTPORNI na infekcije

Autor: