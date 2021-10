KUMINA ZDRAVICA JE BILA PRESUDNA ZA RAZVOD - Čak su i svatovi znali da je ovaj brak osuđen na propast

Dešava se ponekad da određene situacije ili neprijatnosti na venčanjima podstaktnu zvanice da se zapitaju kako će izgledati budući brak mlade i mladoženje. I uglavnom je neprijatno.

Dok uveliko traje svadbeno veselje mnogim gostima dok posmatraju mladence prođe kroz glavu misao: da li su srećni i kakva ih budućnost čeka?

Na jednom svetkom formumu pokrenula se priča o temi da li su ikada prisustvovali određenoj situaciji na nečijem venčanju kada je bilo evidentno da upravo sklopljeni brak u stvari neće potrajati.

Možda deluje čudno, ali ovakve filmske situacije nisu baš toliko retke kao što bismo pomislili.

Jedna korisnica foruma ispričala je situacija kada je bila deveruša na venčanju svoje prijateljice koja se udavala. U jednom trenutku, mlada se izvinila gostima i otišla do toaleta, a čim je okrenula leđa, njen suprug je počeo da je ismeva na perfidan način praveći grube i nekulturne šale i na račun njenog kuvanja.

- Kada se mlada vratila iz toaleta načula je da se priča o pripremi i kuvanju porodičnih obroka i nasmešila se suprugu misleći da je hvali pred gostima. Mladoženja se naglo ućutao i promenio temu. Brak je, kao što se moglo pretpostaviti trajao samo sedam meseci - ispričala je ova korisnica.



Možda i najbizarnija priča bila je ona o mladoženji kome je usred razmene zaveta i pred izgovaranje sudbonosnog "DA" zazvonio mobilni telefon. I on se javio. Razvod je pokrenut nakon samo nekoliko dana.



Mladoženja je pokušao da se opravda kako su ga zvali rođaci da pitaju da li su zakasnili na venčanje, a on je imao obavezu da se javi i objasni im kako da nađu restoran gde se održavalo venčanje. I to tokom najvažnijeg trenutka sa svojom budućom suprugom.

Jedan snimatelj, kako piše, svega se nagledao tokom svoje karijere na venčanjima, ali jednu situaciju nikada neće zaboraviti.

- Sedeo sam za stolom sa devojkama na venčanju od kojih je jedna zapravo bila bivša ljubav mladoženje koji se tog dana ženio. Kako je vreme prolazilo, "nesuđena mlada" postajala je sve nervoznija u vidno alkoholisanom stanju i u jednom trenutku počela je da naziva mladoženju pogrdnim imenima. Kulminacija neprijatnog događaja dogodila se kada je nesrećna devojka počela da gađa mladence poklonima - ispričao je jedan snimatelj i dodao da ne zna da li je brak uspeo da opstane uprkos neprijatnostima.



Jedan korisnik ispričao je da je najčudniju situaciju doživeo na venčanju ćerke svog dugogodišnjeg klijenta. Bilo je vrlo neprijatno.

- Od samog početka se osećalo "nešto čudno" u vazduhu, zaista ne znam kako bih to inače opisao. A to je potvrdio i neobično emotivna zdravica deveruše koja je uplakana izjavila da se nada da će mladoženja biti srećan sa svojom izabranicom "ako već na njenom mestu nije ona sama". Da stvar bude čudnija, ubrzo se javio i kum sa željom da održi zdravicu i poslao poruku mladoj "da ga slobodno pozove ako ova priča ne bude uspešna, kao što ga je i ranije uvek zvala" - napisao je ovaj korisnik društvene mreže i dodao da su i ostale zdravice bile prilično neuobičajene i čudne i da nije siguran kakav epilog je dobila ova priča.

"Možda su u pitanju nestabilne emocije 20-godišnjaka ili je reč o nekom čudnom performansu koji nisam razumeo". napisao je on u svom komentaru.

