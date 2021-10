Napravite rastvor za zapušen nos - potreban vam je SAMO JEDAN SASTOJAK

Temperature su pale, a s njima pada i imunitet. Prva tegoba s kojom se susrećemo pri jesenjim temperaturama je zapušen nos. Ali, ne brinite…

Zapušen nos i curenje su prvi simptom prehlade. Sam nedostatak nosnog disanja stvara nam najviše smetnji. Kao rezultat, dišemo kroz usta, što dovodi do suvog grla i kašlja. Istovremeno nedostatak kiseonika izaziva glavobolju, loše raspoloženje, razdražljivost.

Biće dobro, ako počnete lečenje odmah, čim to primetite. U ovom slučaju izlečenje će biti jednostavno i veoma brzo. Povratiti normalno disanje je važan korak u lečenju prehlade i to možete da uradite kod svoje kuće.Ako se budete pridržavali sledećih uputstava, to možete da učinite u toku jednog do dva dana.

Kod prvih simptoma curenja nosa, efikasna su ispiranja. Korist ispiranja je u tome što pomaže uklanjanju suvišnog sekreta koji sadrži patogenu mikrofloru.

Za ovaj postupak treba pripremiti slani rastvor, na 500 ml vode – 1 kafenu kašičicu morske (ili kuhinjske) soli. U vruću vodu sipajte so, promešajte i sačekajte da se voda prohladi do 34-36 °C. Izduvajte nos i započnite proceduru: stanite iznad lavaboa, nagnite se napred, glavu nagnite na stranu i počnite da nalivate slani rastvor u jednu nozdrvu. Posle promenite stranu i tako dok ne iskoristite sav rastvor. Slanu vodu možete sipati uz pomoć neke posude, flašice ili velikog šprica bez igle. Kad vodu sipate u jednu nozdrvu, voda se iz druge izliva. Ne postoji neprijatnost, čak ni za decu. Ova procedura je veoma efikasna. Ako je budete ponavljali na svaka 2-3 sata u toku dana, sutradan ćete zaboraviti da ste uopšte imali problem zapušenog nosa.

Kod curenja nosa, veoma je efikasna sledeća mešavina: sveže ceđenom soku od šargarepe dodajte suncokretovo ili maslinovo ulje u odnosu 1:1, i promešajte. Dobijenu smesu kapajte u svaku nozdrvu po nekoliko kapi, 6-8 puta dnevno. Ovo je veoma efikasno sredstvo za decu i odrasle. Treba da se koristi samo sveže isceđen sok od šargarepe.