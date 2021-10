Postoji VAŽAN RAZLOG da se ulje avokada doda u ishranu?

Najzdravije ulje!

Mit da je mast apsolutno zlo, na sreću, odavno je razbijen. Svi dobro znaju da su masti jednako važne za telo kao i proteini ili ugljeni hidrati, a njihovo odbacivanje može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Masti mogu biti štetne (zasićene) i zdrave (nezasićene). Zdrave masti uključuju one koje se nalaze u orašastim plodovima, semenkama, masnoj ribi i biljnim uljima kao što su maslinovo, laneno, seme bundeve i ulje avokada.

Ulje avokada nije najpopularnije biljno ulje, ali je jedno od najzdravijih. Za njegovu proizvodnju koristi se zrela pulpa. Pošto se za pripremu ulja koristi metoda hladnog ceđenja, proizvod zadržava apsolutno sva korisna svojstva svežeg voća.

Pa, za šta je dobro ulje avokada?

Avokado je zasluženo dobio titulu superhrane - teško da se bilo koje drugo voće može pohvaliti tako impresivnim setom hranljivih materija. Ulje avokada sadrži vitamine A, C i E - moćne prirodne antioksidanse odgovorne za lepotu i mladost kože i celog tela. Bore se protiv slobodnih radikala koji nanose štetu ćelijama, stimulišu bore i usporavaju proizvodnju mladalačkog proteina kolagena.

Avokado je jedna od najkorisnijih namirnica za zdravlje srca: značajno snižava nivo „lošeg“ holesterola zbog visokog sadržaja fitosterola, a vlakna, kalijum i magnezijum jačaju srčani mišić i krvne sudove, sprečavajući njihovo uništavanje i stvaranje krvnih ugrušaka. Osim toga, obilje nezasićenih masnih kiselina u ulju avokada pomaže telu da apsorbuje vitamine A, D, E i K rastvorljive u mastima, koji su neophodni za normalno funkcionisanje svih telesnih sistema, od mišićno-koštanog do nervnog sistema.

Rasprostranjeno je uverenje da masna hrana neizbežno dovodi do povećanja telesne težine, ali ovo je ozbiljna zabluda. Avokado je bogat „zdravim“ nezasićenim mastima, koja ne samo da ne ometaju gubitak težine, već ga mogu i ubrzati. Visoka nutritivna vrednost ulja avokada omogućava vam da dugo zaboravite na glad, što značajno smanjuje rizik od prejedanja u narednim obrocima. Osim toga, posebna struktura masti sadržanih u proizvodu omogućava telu da ih odmah pretvori u energiju, a ne da ih skladišti u rezervi.

Uprkos svim prednostima, ulje je masnoća i uvek ima visok sadržaj kalorija, svoje omiljene salate možete bezbedno začiniti uljem avokada ili ga koristiti u kuvanju, ali nemojte preterati. Na kraju krajeva, ako jedete previše masti, čak iako je zdrava, to ne samo da dovodi do povećanja telesne težine, već može dovesti i do mnogih zdravstvenih problema.