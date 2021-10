Kazne i do 65.000 evra: 9 neobičnih zakona u Nemačkoj, zabranjena je i BORBA JASTUCIMA

Ako niste alergični na ose, nemojte ih ubijati, a budite oprezni i ako se odlučite za tuču jastucima. Takođe, policajcima morate da persirate, a postoji i određeno vreme u kojem ne smete da bacate flaše u kante za reciklažu.

Svet je pun neobičnih zakona, pa je tako u Singapuru zabranjeno žvakati žvake, osim ako ih nije prepisao lekar. Nije dopušteno ni pljuvanje, duvanje nosa, kao ni mokrenje na javnim mestima.

U Šri Lanki bi mogli da vas kazne ukoliko odlučite da slikate selfi sa Budinim kipom, a mnoge karipske države, poput Barbadosa, Svete Lucije i Svetog Vinsenta, brane da se nosi odeća za maskenbal. Takvu odeću ne seju da nose čak ni deca.

Ali, neobičnih zakona ima i bliže; ne morate nužno da odete na drugi kontinent – dovoljno je da otputujete u Nemačku.

Ubijanje ose

Ubijete li osu, Nemci vas mogu papreno da vas kazne, cena za takvo delo kreće se do 65.000 hiljada evra u Brandenburgu, odnosno "pukih" 5.000 evra u Reniland-Falcu. Progledće vam kroz prste ako ste alergični na ose. Iako je ubijanje zabranjeno, kazne se gotovo nikad ne naplaćuju.

Krivudanje na biciklu

Vožnja bicikla pod uticajem alkohola (1,6 odsto ili više) u Nemačkoj nije dopuštena. Sednete li na dvotočkaš nakon kojeg piva više, mogli biste da iszgubite vozačku dozvolu, pa čak i polagati test psihološke procene. Oni koji padnu na testu moraju godinama da dokazuju da su psihički zdravi pre nego što dobiju vozačku nazad.

Protesti pod maskom

Ako odlučite da protestujete u Nemačkoj, nemojte to da radite sa maskom na licu jer je to zakonom zabranjeno. Vide li vas policajci sa maskom, mogli bi vas privedu. Pitanje je da li to važi za maske preko celog lica, ili se i one protiv koronavirusa ne preporučuju?

Borba jastucima

Jastke mogu da smatraju potencijalnim, odnosno pasivnim oružjem, piše Thelocal.de – baš kao što je to i pancir, koji služi za samoobranu. Stoga, upuštate li se u borbu jastucima u Nemačkoj, budite nežni kako vas netko ne bi optužio za napad.

Pravo na prozor

U Nemačkoj svaka kancelarija mora da ima prozor kako bi zaposleni imali dovoljno svetlosti. To je i u skladu sa pravima zaposlenih koji smeju da rade samo u sigurnom okruženju.

Bušenje nedjeljom

Imate li komšije koji buše nedjeljom? E, pa, u Nemačkoj to ne bi smelo da vam se dogodi jer je protivzakonito. Osim toga, zabranjeno je i bacati flaše u kante za reciklažu kad vi to želite – u vreme odmora se to nikako ne preporučuje.

Odbijanje odžačara

Odžačarima u Nemačkoj je lakše da uđu u kuću nego policiji, navodi Thelocal.de jer im zakon propisuje da građani ne smeju da im zabrane pristup. U vremeTrećeg Rajha svaki odžačar je imao određene kuće za koje je bio zadužen, a njegova obveza je bila da prijavi potencijalno nedopuštene aktivnosti građana.

Sa policajcem isključivo na "Vi"

Policajcima u Nemačkoj morate da persirate – i tačka. Nepoštovanje zakona i reda, nepristojne građane može da košta i do 600 evra. Stoga je mudro znati razliku između "du" i "Sie" u nemačkom jeziku.

Pevanje prvog stiha himne

"Das Lied der Deutschen" ("Pesma Nemaca") je državna himna, poznata u svetu kao Deutschland, Deutschland über alles, što je i prvi među stihovima koje je napisao August Hajnrih Hofmann 1841. godine.

Ali, budući da je Hitlerova Nacistička stranka koristila pesmu u skladu sa svojom ideologijom i prvi stih protumačila kao "Nemačka mora vladati nad celim svetom", zabranjena je upotreba zbog negativne konotacije.

Kako Nemci ipak nisu hteli da odbace pesmu jer je izvorno stvorena u želji za demokratijom, zadržali su je kao državnu himnu, ali ostavili su samo treću strofu.