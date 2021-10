OVE POZE muškarci NE PODNOSE, šesta će vas iznenaditi!

I pored toga što muškarci obožavaju strasne i neobične poze, to ne znači da oni baš u svakoj uživaju

Seksualne igrice i ispitivanje granica može osnažiti (i osvežiti) vašu vezu. I pored toga što muškarci obožavaju strasne i neobične poze, to ne znači da oni baš u svakoj uživaju.

Predstavljamo vam poze koje muškarci ne vole:

1. Lažni i preglasni uzdisaji

Samo zato što mnogi momci gledaju porno filmove, to ne znači da oni očekuju istu akciju u krevetu. Zato nikada nemojte lažno da uzdišete ili glumite orgazam, pogotovo kada vas muškarac jedva dodiruje. Ovaj vaš čin će vas okarakterisati kao neiskrenu osobu. Tako da vam preporučujemo da ne brinete o intezitetu uzdisaja, jer ćete time samo njega dezorjentisati, te će i sam seks biti loš.

2. Morska zvezda

Sledeća poza koju muškarci ne vole je morska zvezda. Ležanje na krevetu sa rukama i nogama koje su ispružene ravno je nešto najdosadnije što mu možete pružiti. Pardon, ovim mu ne pružate ništa! Muškarac od vas čekuje od pravu akciju, začinjenu malim ludim stvarima. Položaj morske zvezde je dosadan!

3. Hvatanje vazduha

Ništa ne plaši muškarca više od poze kada se nalazite gore, te se previše lelujate. Ako vam nije jasno u čemu je ovde problem, objasnićemo vam. Ako se podižete previše na gore, postoji šansa da dođe do nestručnog "sletanja". A sigurno ste čule da se tada penis može slomiti. Da, penis je mišić. Ali ako se ozbiljno savije u stanju erekcije, on se može povrediti.

4. Gruba igra

Neki vole grubo, a neki baš i ne. Nemojte da pretpostavljate da vaš dečko želi da ga pljesnete po licu, izgrebete noktima po leđima, odnosno nanesete mu bol dok imate seks. Ako vam kaže da to želi, onda u redu, bacite se odmah na grubu igru. Ali ako o tome nije bilo reči, nemojte prvi uvoditi ovakvu vrstu zabave, sve dok on to ne poželi.

5. Njegova guza - zabranjena zona

Da, mnogi muškarci nalaze užitak u poigravanju guzom. Sa druge strane, postoje i oni kojima je ovo zabranjena zona, te se ne osećaju prijatno u zavirivanju i opipavanju guze. Osim ako vam nije rekao, držite se podalje od nje. Ako želite da začinite seks i da se poigravate, možda je bolje da se fokusirate na testise. Ovo je sigurniji način koji će se njemu sigurno svideti.

6. Agresivno menjanje smera

Odaberite pravi smer kada ste odozgo. Odnosno, ne njišite se na penisu kao da jašete bika. Pomerajte se ka napred ili na gore i nikada se ne naginjite skroz. Jednostavno shvatite da se penis ne savija tako lako, niti na taj način.

7. Kaubojka daaa, guza na izvol'te NE

Većina muškaraca će se složiti da je obrnuta kaubojka hot položaj. Ali za ovaj položaj je važno da ostanete uspravno. Ako se nagnete napred i zgrabite njegov članak, ne samo da rizikujete da savijete njegov penis na pogrešan način već mu samoincijativno dajete pogled na svoju guzu (i znate još na šta). Guza je muškarcima hottt, ali sve ono što nju čini, nekim muškarcima je previše!

Autor: Pink.rs